中国环保：去年京津冀散乱污企业整治对PM2.5下降贡献30%，将推广全国

路透北京2月28日 - 中国环境保护部周二表示，2017年京津冀及周边“2+26”城市“散乱污”企业整治对PM2.5浓度下降贡献率达30%，散乱污企业治理将向全国推广；正在制定蓝天保卫战的三年作战计划，主攻方向就是解决产业结构问题、能源结构问题、交通结构问题。

环保部大气环境管理司司长刘炳江在新闻发布会上介绍，2017年，京津冀、长三角、珠三角等重点区域PM2.5平均浓度分别比2013年下降39.6%、34.3%、27.7%，其中，北京市PM2.5平均浓度从2013年的89.5微克/立方米降至2017年的58微克/立方米；“大气十条”确定的各项空气质量改善目标得到实现。

“散乱污”企业综合整治，换来了环境质量改善，促进了动能转换，提升了城市品位，从更深层次激活了生产要素，达到‘一石多鸟’的目标。”刘炳江称，2017年是环保执法力度最大的一年，也是清理整顿“散乱污”企业力度最大的一年，但中国工业经济仍然保持了较高的增速。

他并称，环保执法打击的是违法企业，是黑色GDP，扶植的是合法企业，是绿色GDP。执法肯定会对一些违法企业、不达标企业造成冲击，这是经济发展的必然规律。

对于环保部正在制定的蓝天保卫战的三年作战计划，刘炳江介绍，产业结构方面，重点是继续在全国范围内开展“散乱污”企业综合整治，淘汰落后产能并化解过剩产能，城区内重污染企业搬迁。

能源结构调整方面，重点以治理散煤为突破口，持续推进重点地区的煤炭消费总量控制；交通结构方面，重点进行大宗物流由公路运输向铁路运输调整，并通过车-油-路联动措施提高机动车排放控制水平。

中国环境保护部此前召开2018年全国环境保护工作会议称，今年，将制定实施打赢“蓝天保卫战”三年作战计划，并出台京津冀及周边地区、长三角、汾渭平原等重点区域大气污染防治实施方案，稳步推进北方地区清洁取暖，加快淘汰燃煤小锅炉。

中国工业和信息化部和环境保护部此前联合通知，将开展京津冀及周边地区“2+26”城市部分工业行业2017-2018年秋冬季错峰生产工作，石家庄、唐山等部分城市在采暖季钢铁产能限产50%，以推进京津冀及周边地区秋冬季环境空气质量持续改善。（完）

欲浏览发布会详情，请点选环保部网站：here