中国债市动态：资金紧平衡现券续走弱，因PMI高于预期且美债收益率上行

路透上海6月30日 - 中国央行连续六日暂停逆回购操作，银行间债市周五资金紧平衡。受中国6月PMI高于预期且美债收益率上行影响，境内主要现券继续走弱，10年国开债收益率涨幅在2个基点(bp)左右，利率互换(IRS)也小幅上行。

对于短期后市，交易员认为，目前市场开始将关注点转向7月流动性情况，若经济形势维持稳定，短期内债市大的交易机会可能不多，料仍以震荡波动为主。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，宏观经济先行指标--6月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至51.7，高于路透调查预估中值51.0，上月为51.2。这是官方制造业PMI连续11个月处于扩张区间，6月数据并创下年内次高水准。

上海一外资银行交易员表示，早盘现券依旧偏弱，“美债(收益率)往上走了，(中国)PMI略超预期。”

剩余期限近10年的国开债170210最新成交在4.20%附近，上日尾盘在4.18%-4.19%；同期限国债170010最新成交在3.5675%，上日尾盘约3.55%。

因临近月末时点财政支出力度进一步加大，央行今日未进行逆回购操作，为连续第六日暂停操作。据此计算，本周净回笼3,300亿元人民币，创逾四个半月单周新高。美国10年期公债收益率昨日一度触及5月17日来最高的2.30%。

新债发行方面，财政部上午招标的三个月贴现国债，加权中标收益率3.3317%，边际中标收益率3.4957%，二者点差较上周同期明显扩大，且投标倍数明显降低至1.83倍。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.96元，较上日结算价下跌0.16%；10年期国债主力合约T1709收报95.235元，较上日结算价下跌0.26%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)