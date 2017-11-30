中国债市动态：官方PMI强势期现货小幅调整，后市料仍有反复

路透上海11月30日 - 因中国最新官方PMI数据强于预期，银行间债市周四早盘现券未能延续上日强势，收益率有所反弹，其中指标券国开10年债170215收益率上行3-4个基点（bp）；中金所国债期货亦较上日收盘明显回落。

交易员指出，基本面尽管小幅走弱，但整体依旧较为坚韧，政策面也难以期待放松空间。此外资管新规近期讨论热度不减，在监管及机构之间可能仍会有反复博弈，其对市场的影响也会持续较长时间，目前就判断债市企稳还为时尚早，料后市仍有反复。

“（收益率）PMI出来开始上的，另外昨天下午下得那么快，止盈盘肯定也不少，”上海一银行交易员称。

交易员透露，国开行10年活跃券170215最新成交收益率在4.85%，上日尾盘为4.82%；同期限国债170018成交在3.9175%，上日尾盘为3.91%。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，宏观经济先行指标--11月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至51.8，高于路透调查预估中值51.4，亦高于10月的51.6。这是官方制造业PMI连续16个月处于扩张区间。

华南一券商交易员谈到，基本面和政策面还看不到支持债市转好的契机，此外资管新规对市场情绪的影响也不是短期能消除的，“我感觉是在（收益率）顶部区域了，什么时候下还难说，主要是人心还不稳，（资管新规）影响是个长期过程。”

央行公开市场今日进行总额2,800亿元人民币逆回购操作，连续第四日完全对冲到期量；其中七天期1,500亿元，14天期1,200亿元，63天期100亿元。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.420元，较上日结算价跌0.01%；10年期国债期货主力合约T1803收报92.775元，虽较上日结算价上涨0.01%，但较昨日收盘价明显走低。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)