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欧洲汇市：英退谈判失利拖累英镑下跌，关注服务业PMI数据
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#市场报道
2017年12月5日 / 上午9点11分 / 1 天前

欧洲汇市：英退谈判失利拖累英镑下跌，关注服务业PMI数据

1 分钟阅读

路透伦敦12月5日 - 英镑周二创11月2日以来最大跌幅，受英退谈判不如预期拖累。

英镑兑美元下跌0.53%，至1.3376美元，英退谈判下周将展开重要贸易谈判，英国周一未能与欧盟官员达成协议，令投资人感到失望。

苏格兰首席部长斯特金发表谈话后，英镑进一步下滑。斯特金表示，英国首相特雷莎梅周一未能达成协议，可能成为反对者开始推动英国续留欧盟的讯号。

但英股富时指数上涨0.3%，因英镑贬值被视为有利出口股。

但分析师指出，英镑下跌可能有限。

“初步反应可能有限，因市场十分清楚退欧问题不会在一夜之间解决，”ING称，“我们仍对英镑抱持建设性看法。”

法国兴业银行也认同此观点。“对于无法达成协议的担忧看来毫无理据，因此拉回幅度应有限，或许会吸引那些错过买进机会的人上车，”法国兴业银行在一份报告中指出。

英国首相特雷莎梅周一未能达成一项协议，从而启动有关英国脱欧后与欧盟自由贸易关系的谈判。之前与都柏林之间的初步协议要在北爱尔兰维持欧盟的规则，激怒了她在贝尔法斯特(北爱尔兰首府)的盟友。

特雷莎梅预定周五返回布鲁塞尔。

英国将于0930GMT公布服务业采购经理人指数(PMI)。(完) (编译 蔡美珍/张明钧; 审校 于春红)

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