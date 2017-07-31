中国债市动态：资金紧势未缓期现货小幅走弱，PMI数据平稳暂影响不明显

路透上海7月31日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率震荡小升，国债期货小幅走弱。交易人士表示，周末银监会表态监管要有新作为，叠加月末最后一天资金面紧张势头未缓解，同时PMI数据显示经济基本面仍稳中偏强，多重因素致现券震荡中仍显弱势。

“收益率上了1.5个bp左右吧，可能周末银监的消息对情绪有些影响，”北京一银行交易员称，资金偏紧，利率互换也同步小幅走升，SHIBOR基准IRS上行1-2个基点。

北京一券商交易员表示，其实监管都只是触发因素，现券真正的利空应该还是来自经济基本面，早上铁矿石涨停、PMI数据等指标都显示经济基本面还是偏强。

银监会周六发布2017年年中工作座谈会内容指出，下半年加强监管要有新作为，全面梳理银行业各类业务监管规制，尽快填补法规空白，争取在年内出台18项新制定和新修订监管制度。

“银监会的表态基本也算预期内，短期市场还是震荡没方向，但是8月目前从经济数据预测看，债市还是有风险吧，”上述北京交易员认为。

国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布的7月官方制造业和非制造业PMI双双回落，分别比上月回落0.3和0.4个百分点。但总体仍保持平稳态势，均与上半年均值基本持平，且持续运行于景气区间。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.2150%/4.2140%，上日尾盘为4.2050%/4.1985%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.6250%/3.6125%，上日尾盘为3.6075%/3.5950%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.355元，较上日结算价下跌0.11%；10年期国债主力合约T1709收报94.765元，较上日结算价下跌0.19%。(完) (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)