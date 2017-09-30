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中国债市动态：长假前现券几无交易，官方PMI强劲但仍待节后数据验证
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2017年9月30日 / 凌晨4点51分 / 18 天前

中国债市动态：长假前现券几无交易，官方PMI强劲但仍待节后数据验证

3 分钟阅读

    路透上海9月30日 - 十一长假前最后一个交易日，中国银行间债市周六早盘现券交投基
本停滞，大部分非银机构已放假，此外存款类机构季末为应对考核的资产调整也已落定，因
此交易意愿低落。
    
    交易员并指出，今日公布的官方PMI数据虽较为强劲，但暂时对市场无影响，因同时公
布的财新PMI较弱，对基本面的判断还需待节后更多数据的验证。
    
    “没啥交易了，都出去（旅游）参加摄影大赛了。”上海一银行交易员戏称。   
    
    因国庆和中秋假期，中国主要金融市场10月1日至10月8日休市。今日银行间债市调休开
市，但多数券商、基金等非银机构放假。    
    
    上海另一银行交易员表示，此次十一假期长达八天，期间消息面的不确定性还是比较大
，因此市场还是留有一份谨慎心态。
    
    他并谈到，虽然今日的官方PMI数据好于预期，但财新PMI偏差，两者主要差别可能还是
在于后者样本中的中小企业较多，受到近来环保风暴的影响也相对更大。后续对市场的影响
还需要更多经济数据结合判断。   
    
    中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周六联合公布，宏观经济先行指标--9月官
方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI升至52.4，高于路透调查预估中值51.5及上月的5
1.7。

    不过财新/Markit周六公布的数据则显示，经季节性调整的中国制造业采购经理人指数(
PMI)CNPMIC=ECI9月降至51.0，脱离8月触及的半年高点51.6，受产出和新订单增速放缓拖累
。
     
    剩余期限约10年的国开债170215最新报价在4.21%/4.17%，上日尾盘为
4.20%/4.16%；剩余期限约10年的国债170018报价在3.6450%/3.5800%，与
上日尾盘相同。
    
    
    **资金早盘偏紧，料午后趋缓**
    
    跨季末及十一长假前的最后一个交易日，中国银行间市场周六早盘资金面稍显偏紧，大
行融出规模偏少，部分银行上午未能平掉头寸。不过央行对季末流动性应该保持着密切监控
，预计午后资金压力有望逐步缓解。
    
    交易员并指出，因今日多数非银机构已提前放假，资金价格的波动性也较此前几日明显
减弱。

    华东一银行交易员表示，“今天有点紧的，还在借呢，没什么人出钱，大行要么不出，
要么说再等等。就是没有了非银（机构）市场清静多了。”
    
    她并谈到，一般情况下，季末最后一日银行轧平头寸也是要费一些周折，按照今日公开
市场公告的意思，央行认为总量够用，下午应该会有机构放钱出来。
    
    中国央行周六公告称，月末财政支出力度加大，银行体系流动性处于较高水平，今日不
开展公开市场操作。据此计算，公开市场本周净回笼3,600亿元人民币。    
    
    以下为主要货币市场利率报价:   
        
 北京时间11:59                 今日(%)    上日(%)     变动(bp)
                                                              
 质押式回购加权平均利率                                       
     其中：隔夜                  2.9399    2.7606       17.93 
           七天                  3.1647    2.9882       17.65 
           14天                  3.9443    4.3185      -37.42 
 上海证交所质押式回购利率                                     
        其中:隔夜               13.5000    8.5550      494.50 
             七天                8.0100    7.3900       62.00 
            14天                 5.0100    6.6150     -160.50 
 回购定盘利率                                                 
    其中:隔夜                    2.9400    2.7700       17.00 
         七天                    3.1500    3.2500      -10.00 
        14天                     4.0000    5.5000     -150.00 
 Shibor                                                       
        其中:隔夜                2.9380    2.8040       13.40 
             七天                2.9671    2.9639        0.32 
           三个月                4.3565    4.3561        0.04 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞； 审校 杨淑祯)

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