中国债市动态：长假前现券几无交易，官方PMI强劲但仍待节后数据验证

路透上海9月30日 - 十一长假前最后一个交易日，中国银行间债市周六早盘现券交投基 本停滞，大部分非银机构已放假，此外存款类机构季末为应对考核的资产调整也已落定，因 此交易意愿低落。 交易员并指出，今日公布的官方PMI数据虽较为强劲，但暂时对市场无影响，因同时公 布的财新PMI较弱，对基本面的判断还需待节后更多数据的验证。 “没啥交易了，都出去（旅游）参加摄影大赛了。”上海一银行交易员戏称。 因国庆和中秋假期，中国主要金融市场10月1日至10月8日休市。今日银行间债市调休开 市，但多数券商、基金等非银机构放假。 上海另一银行交易员表示，此次十一假期长达八天，期间消息面的不确定性还是比较大 ，因此市场还是留有一份谨慎心态。 他并谈到，虽然今日的官方PMI数据好于预期，但财新PMI偏差，两者主要差别可能还是 在于后者样本中的中小企业较多，受到近来环保风暴的影响也相对更大。后续对市场的影响 还需要更多经济数据结合判断。 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周六联合公布，宏观经济先行指标--9月官 方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI升至52.4，高于路透调查预估中值51.5及上月的5 1.7。 不过财新/Markit周六公布的数据则显示，经季节性调整的中国制造业采购经理人指数( PMI)CNPMIC=ECI9月降至51.0，脱离8月触及的半年高点51.6，受产出和新订单增速放缓拖累 。 剩余期限约10年的国开债170215最新报价在4.21%/4.17%，上日尾盘为 4.20%/4.16%；剩余期限约10年的国债170018报价在3.6450%/3.5800%，与 上日尾盘相同。 **资金早盘偏紧，料午后趋缓** 跨季末及十一长假前的最后一个交易日，中国银行间市场周六早盘资金面稍显偏紧，大 行融出规模偏少，部分银行上午未能平掉头寸。不过央行对季末流动性应该保持着密切监控 ，预计午后资金压力有望逐步缓解。 交易员并指出，因今日多数非银机构已提前放假，资金价格的波动性也较此前几日明显 减弱。 华东一银行交易员表示，“今天有点紧的，还在借呢，没什么人出钱，大行要么不出， 要么说再等等。就是没有了非银（机构）市场清静多了。” 她并谈到，一般情况下，季末最后一日银行轧平头寸也是要费一些周折，按照今日公开 市场公告的意思，央行认为总量够用，下午应该会有机构放钱出来。 中国央行周六公告称，月末财政支出力度加大，银行体系流动性处于较高水平，今日不 开展公开市场操作。据此计算，公开市场本周净回笼3,600亿元人民币。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.9399 2.7606 17.93 七天 3.1647 2.9882 17.65 14天 3.9443 4.3185 -37.42 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 13.5000 8.5550 494.50 七天 8.0100 7.3900 62.00 14天 5.0100 6.6150 -160.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.9400 2.7700 17.00 七天 3.1500 3.2500 -10.00 14天 4.0000 5.5000 -150.00 Shibor 其中:隔夜 2.9380 2.8040 13.40 七天 2.9671 2.9639 0.32 三个月 4.3565 4.3561 0.04 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞； 审校 杨淑祯)