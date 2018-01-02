中国债市动态：新年首日现券清淡期货小跌，PMI仍处扩张但影响不大

路透北京1月2日 - 2018年首个交易日中国银行间债市现券成交清淡，长端窄幅震荡几近持平，而短端收益率因资金转松而略有下行，国债期货弱势波动。交易员表示，现券延续2017年底小幅波动走势，监管和流动性担忧等多种因素下，市场依然缺乏明确方向；官方和财新制造业PMI均在预期范围之内，现券几无反应。

上海一银行交易员说，“今天成交很清淡，215（10年国开活跃券）目前才成交了100笔左右，平常这会都200到300笔了，国债更少...长债基本和年前收盘差不多，短债倒是下了一些，资金松了。”

他并表示，周末官方PMI环比略有回落，符合预期，稍早的财新PMI虽然和官方数据背道而驰，但亦未偏离预期太多，“两个PMI都还是在扩张区间，不过现在市场的主要矛盾并非基本面，除非（数据）超预期很明显。”

中国国家统计局周日公布，12月官方制造业采购经理人指数(PMI)回落0.2个百分点降至51.6，与路透调查预估中值一致，低于11月份的51.8。这是官方制造业PMI连续17个月处于扩张区间。

稍早出炉的财新中国2017年12月制造业PMI指数创四个月新高51.5，得益于产出指数和新订单增长强劲；信心指数止降回升但仍处低位，就业指数亦三个月来首次轻微上升。整体来看，12月制造业运行状况改善，显示2017年经济运行回升已成定局。

交易员透露，剩余期限近10年的国开170215券最新成交在4.8250%，上一交易日尾盘报约4.81%；同期限国债170025券最新成交在3.8750%，上日尾盘报3.88%左右。

北京一券商交易员称，年初来看今天成交比往年确实是相对要低迷，但是如果从2017年12月份以来看的话，市场波动一直就不大，也没什么方向。

“我觉得（今天）就是行情的延续吧，再有就是再过一个多月又要跨春节，春节前其实一般来说机构还是会偏谨慎的。”他说。

北京一基金交易员亦认为，市场担忧的是今年是去年的延续，不论是监管还是流动性大环境，普遍对今年的看法是觉得会跟去年差不多，“看看元旦前后监管层的讲话和表态，感觉还是不乐观。”

央行周二公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，今日不开展公开市场操作。这是央行连续第七日暂停操作；据此计算，公开市场单日净回笼2,900亿元人民币。

中国央行货币政策委员会第四季度例会强调，要实施好稳健中性的货币政策，切实管住货币供给总闸门，综合运用多种货币政策工具，保持货币信贷及社会融资规模合理增长，维护流动性合理稳定，有效控制宏观杠杆率。央行长周小川亦发布新年致辞称，2018年继续坚持稳中求进工作总基调，实施稳健的货币政策，保持货币信贷和社会融资规模合理增长。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.510元人民币，较上日结算价下跌0.08%；10年期国债主力合约T1803收报93.050元，较上日结算价跌0.13%。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)