中国债市动态：国债招标结果优于预期但现券波动有限，PMI走低影响不明显

路透上海2月28日 - 中国银行间债市周三主要现券波动有限，财政部招标的五年期国债定位优于预期，但因公布结果时已接近中午，暂时并未激起波浪；经济数据方面，低于预期的2月制造业PMI也未能提振债市，现券连涨后观望者增加。

交易员并称，此前两日国债期货均在午后发力上行，因此今日上午的稳势持续性还不好判断，需要再关注期货走势，以及对新债招标结果的消化情况而定。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，宏观经济先行指标--2月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至50.3，低于路透调查预估中值51.2，亦低于1月份的51.3。不过仍连续19个月处于扩张区间。

上海一基金公司交易员表示，略低的2月制造业PMI，并未明显提振现券，“收益率也就1bp的波动吧，期货(暂时)稳在这了。”

交易员透露，剩余期限近10年的国开债170215最新成交在4.9025%，上日尾盘为4.905%；同期限国债170025最新成交在3.8325%，上日尾盘为3.82%。

另一券商交易员指出，五年国债招标结果公布后，10年期金融债买盘稍增，但收益率变动并不大，还要再看看国债期货午后的表现。

财政部上午招标的五年期续发固息国债，加权中标收益率为3.6566%，低于此前市场预测均值3.69%；边际中标收益率为3.6852%，投标倍数为3.13倍。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1806早盘收报96.405元人民币，较上日结算价跌0.03%；10年期国债主力合约T1806收报92.655元，较上日结算价跌0.02%%。(完) (发稿 李宏薇 审校 吴云凌)