调查：亚洲货币大多看涨 韩元多头押注增加一倍

路透3月8日 - 路透调查结果显示，投资者仍然看涨多数亚洲货币，韩元多头押注在过去两周增加了一倍，主要是因为在贸易战担忧加剧之际美元料将进一步走软。

由于美国总统特朗普计划对进口钢铁与铝征收关税，美元指数最近面临更大压力。美国此举可能引发其他经济体对美国出口采取报复行动。去年美元指数下跌10%，创2003年以来最大年度跌幅。

周四，美元获得喘息，美元指数在两周低点上方持稳，因白宫称主要贸易伙伴可能得到美国钢铝关税计划的豁免。市场等待特朗普签署加征关税的公告，以获得进一步交投线索。

路透对12位分析师的调查显示，在这种背景下，投资者增持韩元KRW=KFTC和马币(林吉特)MYR=多仓，维持做多坡元SGD=D3、人民币CNY=CFXS和泰铢THB=TH等其他货币。

韩元本周触及逾一个月高位，得益于美元最近的疲势。 韩国2月消费者物价指数(CPI)年增速温和加快，冬季生鲜食品价格上涨予以提振，但通胀率仍低于会影响货币政策的程度。

马币前景受到该国1月出口好于预期的支撑。

马来西亚央行周三如预期维持关键利率不变，因核心通胀仍受到控制，而强劲的增长步伐料将放缓。

受访者还削减菲律宾披索PHP=PDSP的空仓押注。

**部分亚币看空形势加剧**

但随着美联储今年或将加快升息步伐的预期支撑美元，部分亚币多仓被削减。

台币TWD=TP的多头押注大降约38点至1月以来最低水平，属亚币中跌幅最大的货币，2月台湾出口意外下降以及通胀升速高于预期，均损及台币。

印度卢比INR=IN空仓升至去年10月以来最高，因投资者从印度2月服务业活动下降中寻获线索。

印尼卢比IDR=ID空仓增加五倍至2016年12月以来最高水平。该货币本月触及两年低位，今年累计下跌逾1%。

印尼央行一名高级官员近期称，该国企业因偿债而对美元的需求升高，亦打压卢比。

根据这项调查，看多人民币CNY=CFXS的押注基本持平。人民币2017年表现强劲，且涨势延续进入2018年；但制造业活动放缓已引发外界对中国经济增长势头能否持续的疑虑。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾 披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。

该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼 台币 印度 马币 菲律宾 泰铢

(日/月) 卢比 卢比 披索

8/3 -0.61 -0.64 -0.61 0.24 -0.54 0.19 -0.70 1.05 -0.99

22/2 -0.61 -0.32 -0.47 0.04 -0.92 0.04 -0.6 1.21 -1.02

8/2 -1.25 -0.34 -0.77 -0.1 -0.88 -0.22 -1.02 0.99 -1.1

25/1 -1.4 -0.81 -1.45 -0.79 -1.44 -0.71 -1.57 0.51 -1.48

11/1 -0.47 -1.06 -0.75 -0.40 -0.88 -0.86 -1.05 0.00 -1.04

14/12 -0.25 -1.02 -0.25 0.00 -0.45 -0.17 -1.08 0.38 -1.12

30/11 -0.39 -1.34 -0.66 0.00 -0.54 -0.56 -1.16 0.35 -1.16

16/11 -0.24 -0.72 -0.31 0.16 -0.27 -0.42 -0.85 0.84 -0.87

2/11 -0.27 -0.7 -0.06 0.2 -0.1 -0.5 -0.42 1.18 -0.75

19/10 -0.06 0.14 -0.11 -0.35 -0.17 -0.55 -0.5 0.88 -0.58

5/10 -0.13 0.8 0.11 -0.03 0 0.3 -0.27 0.86 -0.34

21/9 -0.5 0.21 -0.39 -0.63 -0.28 -0.41 -0.46 0.71 -0.99

7/9 -1.32 0.13 -0.58 -0.46 -0.46 -0.73 -0.35 0.83 -0.99

(完)