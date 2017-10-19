调查：亚洲货币人气改善 特朗普税改延迟损及美元

路透10月19日 - 周四公布的一项路透调查显示，过去两周大多数新兴亚洲货币的人气改善，因有关美国总统特朗普税改是否能获得通过的疑虑，可能让美元有志难伸。

资料图片：2016年1月，人民币和美元纸币。REUTERS/Jason Lee

根据对12名分析师、交易员和基金经理的调查，投资者转为看多坡元及印度卢比，在此同时泰铢、印尼卢比及马币的多头押注改善。

美元指数周四上涨，因预料特朗普将选择一位比现任美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦更为鹰派的人士接任美联储大位，尽管如此，市场人士预期未来一年美元将下跌或持稳。

特朗普的预算决议案对于他的税制改革至为重要，但至今却仍苦于争取支持，而受访者认为这是美元未来一年涨势的最大阻力。

不过对人民币的信心则遭遇3月初以来最低。

今日稍早中国公布GDP数据显示第三季经济增长略放缓，此后12名受访者中有三名公布了所持人民币仓位。

随着中国政府努力要给炙热的房地产市场降温，以及遏制高风险放贷，预期中国经济动能将温和减弱。

投资者焦点目前放在中国正在召开的中共十九大。

周四0643 GMT人民币兑美元即期微涨，中午前后最多下跌0.2%，但仍今年有望成为2008年以来表现最佳年份。

“人民币维持稳定，将更有助于该国经济对未来增长态势略微走软做出调整，”瑞穗银行驻新加坡外汇策略师Chang Wei Liang称。

“...毕竟改革将可能是当前更为重要的任务，而不像以前只是支撑经济成长。”

与此同时，印尼卢比在看涨人气支撑下反弹，该国央行料在周四会议上维持利率不变，此前两次则意外降息。

印尼央行在8月和9月份会议上分别降息25个基点，旨在提振本国疲弱的银行放贷及个人消费。

印度卢比看跌押注过去两周逆转，目前多仓处于逾一个月最强水准。

上周数据显示，印度9月通胀率与前月持稳，打消了对于该国央行将降息的预期。

坡元转为看涨，因新加坡金管局上周将货币政策维持不变，但不再提及将在较长时间内维持中性政策立场

，分析师认为此举给明年收紧政策制造出空间。

调查还显示，马币(林吉特)多仓增至6月中旬以来最高。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、

印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾 披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。

该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

路透调查：亚洲新兴市场货币动图 here

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期(日/月) 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

19/10 -0.06 0.14 -0.11 -0.35 -0.17 -0.55 -0.50 0.88 -0.58

5/10 -0.13 0.80 0.11 -0.03 0.00 0.30 -0.27 0.86 -0.34

21/9 -0.50 0.21 -0.39 -0.63 -0.28 -0.41 -0.46 0.71 -0.99

7/9 -1.32 0.13 -0.58 -0.46 -0.46 -0.73 -0.35 0.83 -0.99

24/8 -1.10 -0.19 -0.47 -0.52 -0.35 -0.99 -0.17 0.97 -1.01

10/8 -1.14 -0.60 -0.74 -0.64 -0.33 -1.34 -0.37 0.55 -1.16

27/7 -0.79 -0.88 -0.73 -0.50 -0.18 -1.00 -0.36 0.83 -1.13

13/7 -0.40 -0.07 -0.20 -0.27 0.05 -0.64 -0.34 0.76 -0.44

29/6 -0.34 -0.50 -0.45 -0.64 -0.37 -0.80 -0.20 0.53 -0.88

15/6 -0.71 -0.73 -0.57 -0.54 -0.50 -0.83 -0.57 -0.01 -0.84

1/6 -0.61 -0.78 -0.76 -0.66 -0.94 -1.05 -0.56 -0.11 -0.86 (完)