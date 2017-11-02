调查：投资人维持看多亚币 韩元人气受GDP数据及外资需求提振

路透11月2日 - 一项路透调查显示，投资人对多数亚洲货币维持看多，对韩元为8月底以来首次转多，目前美元走势受挫，因市场臆测下任美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席的货币政策路线可能不若其他人选那么鹰派。

2017年5月31日，韩元纸币。REUTERS/Thomas White

这项调查在周二及周三进行，之后美联储会议宣布维持利率不变。

美元本周恐将录得跌幅，有多项报导指出，美国总统特朗普选择提名现任美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)接任美联储主席，这些报导打压了美元。特朗普先前也曾考虑由史丹佛大学(斯坦福大学)教授泰勒(John Taylor)接任，外界认为泰勒比鲍威尔更为鹰派。

根据对10位分析师、交易商及基金经理人的调查，投资人提高了泰铢THB=TH及人民币CNY=CFXS的多仓。

交易员对韩元KRW=KFTC的押注转为看涨，韩元多仓触及7月以来的最高水平，得益于已出炉的数据显示，韩国第三季国内生产总值(GDP)增速创下七年来的最快，10月通胀率亦接近韩国央行2%的目标。

“随着GDP增势向潜在水平回归，通胀率向韩国央行2%的目标靠拢，货币政策与当前的经济形势相比似乎过于宽松，”DBS Group Research在报告中称。

韩国央行料将在11月30日的会议上进行六年多来的首次升息，较此前的预期早几个月。

外资买需也提振韩元人气，10月外资买入韩股的规模触及3月以来最高。

中韩关系回暖，也对韩元构成支撑。韩中两国已同意修复关系，摆脱萨德僵局。

其他货币方面，泰铢THB=TH多仓升至自9月初以来最高，因该国财政部上调今年经济增长和出口增长预测支撑了投资者的人气。

今天泰铢兑美元累计上涨逾8%，是亚币中涨幅最大的币种之一。

人民币CNY=CFXS多仓较两周前增长三倍，因外界对于鲍威尔担任下届美联储主席的预期升温，企业持续卖出美元。

菲律宾披索PHP=PDSP的偏空人气跳升至2016年11月以来最高。

上周披索跌至11周低点，今年在亚币中表现最差。

交易商转为做空印尼卢比IDR=ID，此为2016年12月以来首见，因印尼10月通胀率降至1月以来最低水准之后，卢比人气受到打击。

由于通胀连续四个月放缓，投资人预期央行将有近一步降息的空间。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、 印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾 披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。

该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

路透调查：亚洲新兴市场货币动图 here

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼 台币 印度 马币 菲律宾 泰铢

(日/月) 卢比 卢比 披索

2/11 -0.27 -0.7 -0.06 0.2 -0.1 -0.5 -0.42 1.18 -0.75

19/10 -0.06 0.14 -0.11 -0.35 -0.17 -0.55 -0.5 0.88 -0.58

5/10 -0.13 0.8 0.11 -0.03 0 0.3 -0.27 0.86 -0.34

21/9 -0.5 0.21 -0.39 -0.63 -0.28 -0.41 -0.46 0.71 -0.99

7/9 -1.32 0.13 -0.58 -0.46 -0.46 -0.73 -0.35 0.83 -0.99

24/8 -1.1 -0.19 -0.47 -0.52 -0.35 -0.99 -0.17 0.97 -1.01

10/8 -1.14 -0.6 -0.74 -0.64 -0.33 -1.34 -0.37 0.55 -1.16

27/7 -0.79 -0.88 -0.73 -0.5 -0.18 -1 -0.36 0.83 -1.13

13/7 -0.4 -0.07 -0.2 -0.27 0.05 -0.64 -0.34 0.76 -0.44

29/6 -0.34 -0.5 -0.45 -0.64 -0.37 -0.8 -0.2 0.53 -0.88(完)