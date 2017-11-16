调查：亚币多头扩大押注 马币多仓创19个月新高

路透11月16日 - 路透调查显示，过去两周投资人增加多数亚洲货币的多头押注，其中马币多仓升至2016年3月以来最高，因美国税改前景疑虑未见消退迹象，令美元承压。

资料图片：2015年8月，新加坡中央商务区，一名顾客在货币兑换店门外点数手中的马币。REUTERS/Edgar Su

美元周三触及近一个月低点，此前一项包含撤销奥巴马医改授权、并仅对美国企业给予永久减税的税改计画遭到两名共和党议员抨击，可能预示着这项全面性的方案会遇到麻烦。

“在参议院通过税改法案的工作难度加大，因议员加入了撤销奥巴马医改授权的内容，”汇率衍生品及外汇供应商AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna表示。

“这或许让特朗普总统要求在耶诞节前后通过该法案的时间表更加难以实现。”

这次调查有10人回复。结果显示，投资者增加了对马币(林吉特)、韩元和泰铢的看涨押注。

受马来西亚央行对国内经济的乐观看法推动，马币看涨情绪处于逾19个月以来的最高点。

马来西亚第三季经济增长将媲美4-6月的预期，亦提振马币人气。

此外，预计全年通胀率将高于马来西亚央行预测的3-4%，而明年将会放缓。这增加了近期加息的可能性。

马币周四触及一年高位，今年迄今上涨了7%。

在其他货币当中，韩元多仓触及7月以来的最高，因为投资者受到央行发出的鹰派信号鼓舞。韩国央行表示，经济正接近潜在成长率，料将上升的通胀则为宽松货币政策调整构成支撑。

国际货币基金组织(IMF)周二称预期韩国今年经济增长率将在3.2%，略高于之前估值。

近期资本流入亦支撑了韩元的看涨人气，外资自6月来首度转为净买家。

坡元SGD=多头仓位增加了四倍，继新加坡公布10月制造业活动扩张幅度创2009年12月来最大后，投资者对该国经济增速更加乐观。

不过并非都是一片看涨，继菲律宾央行上周维持利率不变，并表示并不急于改变货币政策后，投资者继续看空菲律宾披索。

此外，交易商减持人民币多头仓位，因对该国经济存疑，上月中国工业产出、固定投资投资和零售销售数据均逊于预期。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、 印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾 披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。

该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期(日/月) 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

16/11 -0.24 -0.72 -0.31 0.16 -0.27 -0.42 -0.85 0.84 -0.87

2/11 -0.27 -0.7 -0.06 0.2 -0.1 -0.5 -0.42 1.18 -0.75

19/10 -0.06 0.14 -0.11 -0.35 -0.17 -0.55 -0.5 0.88 -0.58

5/10 -0.13 0.8 0.11 -0.03 0 0.3 -0.27 0.86 -0.34

21/9 -0.5 0.21 -0.39 -0.63 -0.28 -0.41 -0.46 0.71 -0.99

7/9 -1.32 0.13 -0.58 -0.46 -0.46 -0.73 -0.35 0.83 -0.99

24/8 -1.1 -0.19 -0.47 -0.52 -0.35 -0.99 -0.17 0.97 -1.01

10/8 -1.14 -0.6 -0.74 -0.64 -0.33 -1.34 -0.37 0.55 -1.16

27/7 -0.79 -0.88 -0.73 -0.5 -0.18 -1 -0.36 0.83 -1.13

13/7 -0.4 -0.07 -0.2 -0.27 0.05 -0.64 -0.34 0.76 -0.44

29/6 -0.34 -0.5 -0.45 -0.64 -0.37 -0.8 -0.2 0.53 -0.88

(完)