调查：亚洲货币多头押注增加 韩元多仓逼近三年半高点

路透11月30日 - 路透调查显示，投资人过去两周增持多数亚币的多仓，其中韩元的多仓创下2014年年中以来最高，因预期韩国央行将进行多年来首度升息。

2017年5月31日，韩元纸币。REUTERS/Thomas White

这项对12位分析师、交易商及基金经理的调查于周三进行，次日韩国央行就宣布六年来首见的升息，因出口持续热络提振经济成长。

然而韩国央行总裁李柱烈提及就业市场及其他不确定性的顾虑，淡化了市场对于进一步升息的预期，韩元兑美元因而下跌1%。

“我认为韩国央行的说法非常鸽派，美元/韩元应可扳回近期的部分跌幅，”澳洲联邦银行(CBA)汇率策略师Andy Ji表示。

不过，韩元11月录得3%的涨幅，今年有望上涨11%左右，使得韩元成为该地区表现最佳的货币。

调查显示，投资者还加大了对马币、泰铢和坡元的看多押注。

马币前景光明，多头押注为2012年3月以来最大规模；本月初数据显示，马来西亚第三季国内生产总值(GDP)增速创下逾三年最快，提升了该国央行在1月政策会议上收紧政策的预期。

同样，新加坡第三季经济增速加快，推高了收紧政策的预期，而投资者将其对坡元的多头押注增至了8月初以来最高水平。

投资者还削减了对菲律宾披索的看跌押注，因菲律宾更加接近通过税改计划。

参议院周二通过了总统杜特尔特力推的五项税改计划中的第一项。

菲律宾披索是今年迄今表现最差的亚币，受到本国贸易逆差扩大以及围绕其经济可能过热的担忧拖累。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、 印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾 披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。

该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期(日/月) 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

30/11 -0.39 -1.34 -0.66 0.00 -0.54 -0.56 -1.16 0.35 -1.16

16/11 -0.24 -0.72 -0.31 0.16 -0.27 -0.42 -0.85 0.84 -0.87

2/11 -0.27 -0.7 -0.06 0.2 -0.1 -0.5 -0.42 1.18 -0.75

19/10 -0.06 0.14 -0.11 -0.35 -0.17 -0.55 -0.5 0.88 -0.58

5/10 -0.13 0.8 0.11 -0.03 0 0.3 -0.27 0.86 -0.34

21/9 -0.5 0.21 -0.39 -0.63 -0.28 -0.41 -0.46 0.71 -0.99

7/9 -1.32 0.13 -0.58 -0.46 -0.46 -0.73 -0.35 0.83 -0.99

24/8 -1.1 -0.19 -0.47 -0.52 -0.35 -0.99 -0.17 0.97 -1.01

10/8 -1.14 -0.6 -0.74 -0.64 -0.33 -1.34 -0.37 0.55 -1.16

27/7 -0.79 -0.88 -0.73 -0.5 -0.18 -1 -0.36 0.83 -1.13

13/7 -0.4 -0.07 -0.2 -0.27 0.05 -0.64 -0.34 0.76 -0.44

(完)