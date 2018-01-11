调查：多数亚币多仓增加 中国人民币和印度卢比获稳定支撑

路透1月11日 - 过去三周来，投资者扩大多数亚洲货币的多头仓位，其中印度卢比的增幅最大，而美元则受到美国升息前景的不确定性、欧元上涨以及日本可能缩减刺激政策等因素的打击。

资料图片：2017年6月，人民币和美元纸币。REUTERS/Thomas White/Illustration

美元在2017年下跌，美元指数全年下跌近10%。

根据路透对11位分析师、交易商和基金经理的调查，在亚洲货币当中，印度卢比INR=IN的多仓达到2017年8月以来最高水平。

12月卢比受到国内政治形势的提振。执政党印度人民党(BJP)在总理莫迪家乡所在邦的选举中获胜。

另一项路透调查显示，由此带来的经济效益，包括废除大额纸币之后以及实施商品和服务税所带来的效益，可能在近期提振卢比人气。

人民币兑美元CNY=CFXS多头仓位增至9月9日以来最高水平。

中国央行周二表示，将降低“逆周期因子”在人民币中间价决定中的作用，放松对人民币汇率的管制，在中间价形成方面给市场更大空间。

中国央行去年5月在人民币兑美元中间价报价模型中引入逆周期因子，意在缓解市场因素对人民币中间价的影响。2017年年初人民币汇率一度遇挫。

中国央行参事盛松成周末表示，较长期内人民币兑美元可能稳定在6.6元人民币左右。

韩元KRW=KFTC多仓最为强劲，增至11月末以来最高水平。

本周早些时候，韩元创三年盘中高点。截至去年11月，韩国经常帐已连续69个月实现盈余。

基本看多亚币的押注受到有关美联储今年升息步伐的不确定性影响。

美元势头还是受到欧元涨势的抑制，欧元因市场预期欧洲央行将很快开始缩减刺激而受到提振。

东京方面，市场兴起对日本央行今年后期可能开始放缓货币刺激的揣测，令日圆获得稳健买兴支撑。

马币(林吉特)MYR=多仓保持强劲，不过规模略低于三周前的水平。

上周马币兑美元涨至2016年8月以来最高位，受油价上涨支撑。

投资者削减了菲律宾披索多仓，规模降至2017年5月以来最低，因预期菲律宾央行将采取中性政策立场。

惠誉上调菲律宾评级，该国第三季经济增长强劲，以及税改议案的通过，这些似乎都没有入披索投资者的法眼。

对于国际收支状况的担忧或许是背后的原因。周三，菲律宾公布11月贸易逆差创下纪录最高，因进口飙升

。

菲律宾政府为今年设定的预算达到创纪录的3.8万亿(兆)披索，计划建设更多的港口、机场和铁路，以吸

引投资并提振经济增长。

这暗示持续的进口需求或将令菲律宾出现15年来的首次经常帐赤字，这镇住了披索多头，因投资者担心若

外国投资不能维持的话，政府或面临弥补经常帐赤字的困难。

这次调查是在周二及周三间进行，多数受访者是在周三进回复的。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、

印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾 披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。

该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期(日/月) 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

11/1 -0.47 -1.06 -0.75 -0.40 -0.88 -0.86 -1.05 0.00 -1.04

14/12 -0.25 -1.02 -0.25 0.00 -0.45 -0.17 -1.08 0.38 -1.12

30/11 -0.39 -1.34 -0.66 0.00 -0.54 -0.56 -1.16 0.35 -1.16

16/11 -0.24 -0.72 -0.31 0.16 -0.27 -0.42 -0.85 0.84 -0.87

2/11 -0.27 -0.7 -0.06 0.2 -0.1 -0.5 -0.42 1.18 -0.75

19/10 -0.06 0.14 -0.11 -0.35 -0.17 -0.55 -0.5 0.88 -0.58

5/10 -0.13 0.8 0.11 -0.03 0 0.3 -0.27 0.86 -0.34

21/9 -0.5 0.21 -0.39 -0.63 -0.28 -0.41 -0.46 0.71 -0.99

7/9 -1.32 0.13 -0.58 -0.46 -0.46 -0.73 -0.35 0.83 -0.99

24/8 -1.1 -0.19 -0.47 -0.52 -0.35 -0.99 -0.17 0.97 -1.01

10/8 -1.14 -0.6 -0.74 -0.64 -0.33 -1.34 -0.37 0.55 -1.16 (完)