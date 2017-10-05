调查：亚洲货币人气转差 因美联储鹰派信号支撑美元

资料图片：2013年3月，透过放大镜看到的印尼卢比和其他东南亚国家货币纸币。REUTERS/Edgar Su

路透10月5日 - 周四公布的一项路透调查显示，过去两周大多数新兴亚洲货币的人气转差，因今年稍晚美联储将再度加息的预期提振美元上涨。

根据对12名分析师、交易员和基金经理的调查，投资者估计减持人民币兑美元即期、印尼卢比、马币和泰铢兑美元多仓。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦上周称，美联储需要继续逐步加息，尽管通胀路径存在普遍的不确定性。

此外，费城联储总裁哈克称仍预计将在12月升息，明年升息三次。

美国经济数据多数表现优异，加上税改计划提案，都提振美元。上周美元创下2017年以来最佳周度表现。

亚洲货币方面，人民币多头部位降至4月以来最低，受到一系列较疲弱的央行中间价打压。

交易员相信，最近几周中国当局允许人民币走贬，因担心其近期的大幅升值会损及中国出口竞争力。最近美元走高也对人民币构成压力。

这波大幅反转走势已经导致人民币年内涨幅从9月初的7.5%降至约4%，不过多数市场观察人士预期人行不会允许人民币进一步大贬。

同时，在印尼央行8月和9月连续意外降息之后，看多印尼卢比的气氛基本消失。该国决策者正在努力提振经济增长，其增长率停滞在5%左右。

泰铢多仓降至3月以来最低。

调查显示，市场人士对印度卢比转为看空，为近九个月来首见。

投资人将韩元空仓提高至1月以来最高，因朝鲜半岛地缘政治紧张情势打击投资人风险意愿。

上周韩元跌至7月以来最低水位。

韩国认为，未来数周朝鲜将进行更多挑衅。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、 印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾 披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。

该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期(日/月) 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

5/10 -0.13 0.80 0.11 -0.03 0.00 0.30 -0.27 0.86 -0.34

21/9 -0.50 0.21 -0.39 -0.63 -0.28 -0.41 -0.46 0.71 -0.99

7/9 -1.32 0.13 -0.58 -0.46 -0.46 -0.73 -0.35 0.83 -0.99

24/8 -1.10 -0.19 -0.47 -0.52 -0.35 -0.99 -0.17 0.97 -1.01

10/8 -1.14 -0.60 -0.74 -0.64 -0.33 -1.34 -0.37 0.55 -1.16

27/7 -0.79 -0.88 -0.73 -0.50 -0.18 -1.00 -0.36 0.83 -1.13

13/7 -0.40 -0.07 -0.20 -0.27 0.05 -0.64 -0.34 0.76 -0.44

29/6 -0.34 -0.50 -0.45 -0.64 -0.37 -0.80 -0.20 0.53 -0.88

15/6 -0.71 -0.73 -0.57 -0.54 -0.50 -0.83 -0.57 -0.01 -0.84

1/6 -0.61 -0.78 -0.76 -0.66 -0.94 -1.05 -0.56 -0.11 -0.86

路透调查：亚洲新兴货币图表 here

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