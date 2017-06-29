调查：多数新兴亚币多仓被削减 投资人看法谨慎

2017年5月31日，以韩国国旗为背景拍摄的韩元纸币。

路透新加坡6月29日 - 周四公布的路透调查显示，与两周前相比，投资人削减了多数亚洲货币的多头仓位，此时市场担心欧洲央行可能已经准备好缩减大规模货币刺激政策。

菲律宾披索人气由多转空，空仓触及3月初以来最高，这突显了投资人对新兴亚币的谨慎看法。

对14位分析师、交易员和基金经理的调查发现，投资人对包括人民币在内的多数新兴亚币的多仓也都下调。

不过，他们略微增加了印尼卢比和泰铢的多仓，其中泰铢的多仓升至2013年4月以来最高。

调查是在周二至周四间进行的。

多数受访者是在欧洲央行总裁德拉吉周二的发言后才作出的回覆。德拉吉当天的讲话开启了调整该央行大

规模刺激政策的大门，助燃了对欧洲央行最早会在9月宣布缩减刺激举措的预期。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、

印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾 披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。

该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期(日/月) 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

29/6 -0.34 -0.50 -0.45 -0.64 -0.37 -0.80 -0.20 0.53 -0.88

15/6 -0.71 -0.73 -0.57 -0.54 -0.50 -0.83 -0.57 -0.01 -0.84

1/6 -0.61 -0.78 -0.76 -0.66 -0.94 -1.05 -0.56 -0.11 -0.86

18/5 -0.27 -0.89 -0.60 -0.52 -1.00 -1.21 -0.48 -0.01 -0.62

4/5 -0.18 -0.40 -0.31 -0.54 -0.98 -1.25 -0.51 0.21 -0.52

20/4 -0.09 0.23 -0.17 -0.39 -0.54 -0.90 0.03 0.22 -0.50

6/4 -0.26 -0.71 -0.53 -0.47 -0.73 -0.97 0.08 0.33 -0.66

23/3 -0.07 -0.69 -0.43 -0.63 -0.76 -1.03 0.17 0.30 -0.71

9/3 0.17 0.06 0.14 -0.16 -0.21 -0.56 0.45 0.75 -0.09

(完)