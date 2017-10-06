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调查：人民币等亚洲货币将保持稳定 美国升息料限制涨势
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2017年10月6日 / 早上6点15分 / 12 天前

调查：人民币等亚洲货币将保持稳定 美国升息料限制涨势

1 分钟阅读

资料图片：2017年6月，美元和人民币纸币。REUTERS/Thomas White

路透班加罗尔10月6日 - 路透调查结果显示，年初一度上行的亚洲货币，一年后的价位不可能高于目前水准，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)进一步升息将抑制其走势。

本次路透访问了逾50名汇市策略师，结果显示亚洲货币料大致持平于当前水准。

对11种亚洲主要货币的平均预估显示，未来12个月较目前水准相比几乎没有什么变化。

本周发表的另一份路透调查显示，在经济增长及企业获利改善的乐观气氛推动下，年底前东亚股市料将维持升势，并持续至2018年。

路透调查显示，中国人民币兑美元预计六个月后徘徊在目前的6.64元附近，一年后略微贬至6.70。

中国人民银行允许人民币兑美元汇率中间价过去两周贬值约2%。

“部分原因是近期美元小幅反弹，主要原因在于中国人民银行--再一次！该央行要确保5月底至9月初以来的升值压力不会大幅超出其希望的程度，”荷兰合作银行的亚太策略师Michael Every表示。

标普全球评级上个月调降了中国长期主权信用评级，称因强劲信贷增长提高了风险。

整体政策考虑将是决定人民币前景的关键因素。

中国共产党十九大将于10月18日开幕，政治与经济政策将是重点议题。

印度卢比兑美元预计六个月后微升至64.95卢比，一年后预计为65.00，周三收报65.02。但市场近九个月以来首次转为看空卢比，显示外界围绕印度全面经济改革的乐观情绪消退。(完)

编译 张涛；审校 戴素萍

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