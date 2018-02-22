调查：过去两周多数新兴亚币多仓进一步减少

路透2月22日 - 一项路透调查显示，过去两周多数新兴亚洲货币的人气进一步恶化，因在近期全球股市下挫及美国公债收益率(殖利率)升至四年高位后，美元持坚。

美元今年曾被多种因素拖累，但在政府举债增加之际，债券收益率稳步上升给予美元支撑。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三公布的最新会议纪录确认今年进一步升息的预期，帮助债券收益率激升及美元上涨。

投资者削减对多数新兴亚洲货币的多头仓位；而对印尼卢比IDR=和印度卢比INR=IN的押注，则分别在逾三个月和四个月来首次转为偏空。

印度卢比今年以来走贬近2%，是表现次差的亚币。

印度卢比周三跌至三个月低点，因外界担心印度不断扩大的贸易逆差和旁遮普国家银行(PNB)18亿美元欺诈案的后续影响发酵。

印尼央行上周一如预期维持政策利率不变，因其希望维持印尼卢比的稳定性。

“考虑到印度卢比的负面本地因素增加，印尼卢比收益率优势稳步缩小，两种货币人气变差就不足为奇了，”路透外汇分析师Krishna Kumar称。

“印度央行平抑操作及印尼债券被纳入全球指数后的资金流入，或许会减弱，但不会逆转两种货币不断上升的看跌人气。

印尼预计更多外资将流入其债市，此前有消息称，印尼债券将被纳入彭博巴克莱资本债券综合指数(Global Aggregate Index)，这促使基金经理将印尼债券加入他们的投资组合。

对12位分析师、交易员和基金经理的调查显示，韩元KRW=KFTC和泰铢THB=TH多仓小幅减少，马币MYR=多仓触及四个月低位。

人民币CNY=CFXS多仓降至1月以来最低。

坡元多仓SGD=D3降至逾两个月低点，但投资者对台币TWD=TP的看法略有好转。

投资者对菲律宾披索PHP=PDSP看法转空，且空仓规模创2016年11月以来最高水准。披索今年以来下跌4.2%，是表现最差的亚币。

菲律宾央行近来公布的数据显示，该国2018年国际收支逆差达到10亿美元，上年为逆差8.63亿美元。

调查是在周二、周三展开的，多数受访者是在周三美联储会议记录公布之前回复的。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾 披索、马来西亚马币和泰国泰铢。（完）

(编译/审校 张若琪/于春红/汪红英/王颖/郑茵)