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调查：多数新兴亚币的多仓下降 印度卢比多仓触及1月以来最低
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#国际财经
December 14, 2017 / 5:40 AM / a day ago

调查：多数新兴亚币的多仓下降 印度卢比多仓触及1月以来最低

2 分钟阅读

路透12月14日 - 路透调查显示，投资者过去两周削减多数新兴亚币多仓，印度卢比多仓触及1月以来最低水准，受印度公债降至16个月低点影响。

印度指标10年期公债价格下跌，在数据显示印度11月通胀率升至15个月高点且远远高于预期后，市场担心该国央行可能会提前升息。

随着美元在过去两周上涨，投资者削减多数新兴亚币多仓。

中国人民币和坡元多仓均触及一个月最低水准。

对11位分析师、交易商及基金经理的调查显示，投资者维持印尼卢比仓位不变，但增加菲律宾披索空仓。

韩元、马币(林吉特)和泰铢的人气略微走软。

这次调查是在周二及周三间进行，多数受访者是在美联储结束两日政策会议前做出答覆。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三一如预期升息25个基点，但维持未来几年的利率预估不变，尽管决策者预计短期内美国经济将加速增长。

美联储公布政策声明后，美国公债收益率(殖利率)下滑，美元指数走低。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、 印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾 披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。

该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期(日/月) 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

14/12 -0.25 -1.02 -0.25 0.00 -0.45 -0.17 -1.08 0.38 -1.12

30/11 -0.39 -1.34 -0.66 0.00 -0.54 -0.56 -1.16 0.35 -1.16

16/11 -0.24 -0.72 -0.31 0.16 -0.27 -0.42 -0.85 0.84 -0.87

2/11 -0.27 -0.7 -0.06 0.2 -0.1 -0.5 -0.42 1.18 -0.75

19/10 -0.06 0.14 -0.11 -0.35 -0.17 -0.55 -0.5 0.88 -0.58

5/10 -0.13 0.8 0.11 -0.03 0 0.3 -0.27 0.86 -0.34

21/9 -0.5 0.21 -0.39 -0.63 -0.28 -0.41 -0.46 0.71 -0.99

7/9 -1.32 0.13 -0.58 -0.46 -0.46 -0.73 -0.35 0.83 -0.99

24/8 -1.1 -0.19 -0.47 -0.52 -0.35 -0.99 -0.17 0.97 -1.01

10/8 -1.14 -0.6 -0.74 -0.64 -0.33 -1.34 -0.37 0.55 -1.16

27/7 -0.79 -0.88 -0.73 -0.5 -0.18 -1 -0.36 0.83 -1.13

13/7 -0.4 -0.07 -0.2 -0.27 0.05 -0.64 -0.34 0.76 -0.44

(完)

编译 汪红英/张明钧; 审校 于春红/孙茉莉

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