调查：澳元和新西兰元汇价未来一段时间料原地踏步

路透悉尼10月6日 - 路透调查显示，一年后澳元兑美元料维持在当前水准，新西兰元可能小升，总体来说这两种货币未来走势料平稳。

路透访问的50位分析师预期，澳元兑美元三个月、六个月和12个月后都将在0.7800美元，基本持平于当前水准。

不过，之前曾有过预测错误的情况。2017年初时，分析师预计澳元兑美元六个月后和一年后分别报0.7300和0.7200。

但澳元兑美元9月升至逾两年高点0.8125，之后又降至7月中以来最低0.7743。

尽管预估中值持稳，但分析师的预估区间很广。三个月后澳元汇价最高预估为0.8400美元，这是2014年底以来高位；最低预估为0.7400。

新西兰元兑美元一个月后料报0.7200美元，跟当前的0.7110相去不远，而且与前次调查预估持平。

新西兰元上月曾升至0.7435，创8月初以来最高水准，但随后因政治不确定性而大幅下跌，因在该国大选中没有一个党赢得多数席位。

新西兰元兑美元三个月、六个月和12个月后料均为0.7200。

新西兰元的短期命运将由执政联盟的组成决定。将有哪些政党组成执政联盟料将在下周揭晓。

在大选后取得举足轻重地位的新西兰第一党料将在本周分别与执政党国家党以及工党举行初步谈判。(完)