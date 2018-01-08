（更正）调查：澳元和新西兰元未来一年料几无变动 但难掩前景不确定性

（更正：译文第八段有误，改为....预计上半年澳元也将落入“较低的0.70-0.75美元区间”，非“0.70-0.75美元区间的低档”）

路透悉尼1月8日 - 如果路透调查给出的预估中值被证明是准确的，那么澳元交易员可能将经历非常枯燥的一年，分析师预计到年底时澳元兑美元的价位和当前水平非常接近。

路透针对51位分析师的调查显示，澳元兑美元AUD=D4在一个月、三个月、六个月和12个月后料均为0.7700，对于澳元这一通常较为震荡的货币来说，这一预测走势异常平稳。

在2017年期间，澳元从最低点0.7165升至0.8125的最高位，全年收在略高于0.7800的水准。

不过，尽管预估中值显示澳元没什么变动，但各分析师给出的预估仍相差较大，他们对未来一年澳元汇率的预估最低为0.6800，而最高为0.8500。虽然预估中值集中在分析师预估区间的中段附近，但通常会反映出前景的极度不确定性。

澳元的看跌前景主要是因为，随着外界普遍预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年(最早可能在3月)可能会将利率升至高于澳洲的水平，澳元的收益优势恐将消失。

美国利率高于澳洲利率并不常见。上次这种情形发生在2001年1月，当时澳元兑美元在0.5600左右。

债市已开始反映这一前景，澳洲两年期公债与美国可比公债收益率之差现已处于零，为2000年以来首见，而在9月还高达60个基点。“利差变化可能会对澳元越来越不利，至少在短期收益率方面是这样，”澳洲国民银行(NAB)的汇市策略负责人Ray Attrill说。

“即使以目前的利差来看，预计上半年澳元也将落入较低的0.70-0.75美元区间，下行风险取决于美元的整体表现、风险人气与大宗商品价格。”

Attrill预估2018年结束澳元兑美元料为0.7300美元。

不过利差显然并非影响汇市的全部因素。过去几个月，收益率升水已经消失，澳元实际上已从0.7501美元低点走扬，在0.7860美元附近盘旋。

澳元优异的表现，部分归因于对全球经济增长的乐观情绪，全球经济成长逐渐推升澳洲主要大宗商品出口价格。

中国需求帮助带动铁矿石从11月低点每吨58.62美元劲升至74.61美元，上涨达27%。铁矿石为澳洲最大单一创汇商品。

去年铜价累计大涨31%，目前位于2014年初以来最高水平。

“商品价格仍将获得支撑，因为全球经济正经历几年来首见的同步涨势，”澳洲联邦银行(CBA)资深汇市策略师Elias Haddad表示。

他认为澳元至今年底时料为0.8300美元。

新西兰元走势也是大同小异，原因大致与澳元相同。分析师对新西兰元一个月后的预估中值为0.7000美元；三个月后为0.6950美元；六个月后来到0.6900美元，然后在一年后来到0.7000美元。

新西兰兑美元NZD=D4目前在0.7150美元左右，过去几周同样涨势凌厉，因全球风险信心改善，以及乳品价格转升。(完)