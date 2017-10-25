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调查：澳洲经济2017年预计增长2.3% 2018和2019年加快至2.8%
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2017年10月25日 / 凌晨3点31分 / 1 天内

调查：澳洲经济2017年预计增长2.3% 2018和2019年加快至2.8%

1 分钟阅读

路透悉尼10月25日 - 尽管澳洲家庭债务负担仍然令人担忧，但其经济看起来将在未来两年内加快增长，因为就业增长推动收入上升，而且各州政府在基础设施建设方面不惜资金。

    据路透调查的经济学家估计，2017年澳洲国内生产总值(GDP)将增长2.3%，与7月时的预测持平。澳洲经济规模达1.7万亿澳元(1.33万亿美元)。

    在截至6月的一年，澳洲经济仅增长1.8%，主要是由于天气因素导致2016年第三季度出现萎缩。而一旦这个负面因素消除，经济应该会强劲成长。

    2018年和2019年经济增长率料加快到2.8%，进一步延长持续了26年的没有技术性衰退的澳洲经济成长记录。

    这种乐观前景已反映在企业调查结果之中。调查结果显示出自全球金融危机之前以来的最佳状况，销售、利润和就业全面改善。

    “这些调查中的主要指标明确显示经济正在改善，至少在短到中期内是这样，”澳洲国民银行(NAB)首席经济学家Alan Oster表示。

    “它带来的正面影响是，未来一年招聘意向和资本支出计划都很强劲。”

    澳洲各州政府在基础设施投资方面非常积极，在今年6月当季帮助重振经济增长，改变了年初的缓慢局面。

   然而薪资持续疲弱却抑制了通货膨胀，表明经济仍然有很多的闲置产能。

    分析师预计，今年的消费者物价指数(CPI)涨幅将达到2.0%，处于澳洲央行目标区间2-3%的底部，预计到2019年仅会逐渐上升至2.3%。

    这样一个良性通胀背景给央行带来了保持政策宽松的很大空间，市场预计目前1.5%的隔夜拆款利率到2018年底以前不会上升。

    这种情形可能也不错，因为家庭债务一直处于创纪录的水平，许多人不能承受借款成本的急剧上升。(完)

编译 张涛；审校 李爽

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