调查：澳元和新西兰元2018年料持稳 尽管年初走势波动

路透悉尼3月8日 - 路透调查显示，澳元和新西兰元今年年底时料保持在当前水准附近，即便美国加快升息步伐及爆发全球贸易战的风险会导致汇市出现剧烈波动。

2018年2月8日，澳元纸币。REUTERS/Daniel Munoz

路透调查的41位分析师预测澳元后市走势持平，预计一个月、三个月和六个月后的报价都维持在0.7800.

异常平缓的预估有别于澳元通常较为波动的走势。比如，2017年澳元低见0.7165美元，最高时在年底前曾达到0.8125，目前报价略超过0.7800.

澳元2018年稳健开局后，在1月末升至两年半高点0.8136美元。但随着外界预测美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年将升息四次，而不是之前预期的三次，澳元从高位跌落。

2月末时澳元跌势加剧，因美国总统特朗普威胁对进口钢铝征收关税，这一承诺招致其他国家做出报复警告。

不确定性因素持续，可能解释了对未来一年的预估在0.7000至0.8600较宽泛区间的原因，预估中值在0.8000.

“如果对全球贸易状况的担忧加剧，与此同时，随着全球经济增长的乐观前景减弱，冒险意愿恶化，那么可能看到大宗商品价格的投机性支撑减弱，”澳洲国民银行外汇策略部主管Ray Attrill表示。

“很难不把这看作是澳元的利空因素。”

Attrill预计，一年之后澳元兑美元汇率在0.7500美元。

澳元和新西兰元经常在压力较大时期遭遇抛售，因为澳洲和新西兰都是开放型经济体，与大宗商品价格和全球经济增长息息相关。

澳元的看跌情形也归因于其利差优势的收窄，因外界广泛预计美联储今年将把美国利率上调至高于澳洲的水平，甚至这个月可能就会如此。

就在本周，澳洲央行在连续第17次会议中维持利率在1.50%的纪录低位不变，并暗示政策仍将在一段时间内保持不变。

债市已开始反映这一前景，澳洲两年期公债收益率较两年期美国公债收益率低25个基点。而就在去年9月，该澳洲公债还比美债收益率高出60个基点。

新西兰元的情况也大致如此。对新西兰元兑美元汇率的一个月、三个月、六个月和12个月的预估中值为0.7200美元。

新西兰元2月累计下跌2%，但之后企稳在0.7300美元左右。

新西兰央行上月维持利率在纪录低位1.75%不变，并暗示宽松的货币政策将持续很多个月。这也给新西兰元空头带来帮助。(完)