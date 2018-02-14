调查：多数分析师预计英国央行5月升息

路透伦敦2月14日 - 路透在英国央行上周宣布政策决议后进行的调查显示，英国可能5月升息，早于之前预期。英国央行上周表示，和其三个月前的看法相比，利率可能需要提早调升。

英国央行政策会议结束并召开新闻发布会后，路透在2月9日-13日进行的调查显示，受访的57位分析师中，大多数(32位)认为英国5月公布下一份季度通胀报告的同时，将升息至0.75%。

而在1月调查中，71位受访分析师中只有13位预计下个季度升息一次。

英国央行货币政策委员会上周一致投票通过维持利率在0.5%不变，但英国央行总裁卡尼(Mark Carney)及其同事表示，他们认为越来越有必要控制住通胀，呼应了其他主要央行在金融危机过去10年后收紧货币政策的行动。

通胀率在英国于2016年6月公投决定退欧后飙升，在很大程度上是受到英镑GBP=贬值的推动。英镑贬值会令进口品更加昂贵。

周二公布的1月通胀率持稳于近六年高位3.0%，远高于英国央行设定的2%目标水平。最新调查结果显示，今年英国平均通胀率料为2.5%，明年为2.1%。

英国央行于11月实施了当前周期内的首次升息。分析师在此之前曾警告称，升息将是个错误。

最新调查的受访者预估中值认为，央行在下个季度料将再次升息25个基点，与市场对其他央行将收紧政策的预期一致。

此后英国央行预计将于明年初再升息25个基点，并在2019年底前再度加息，将指标利率升至1.25%。

“面对之前一些格外鹰派的评论，我们目前预期5月会升息，”ING的James Smith称。“支持该央行在11月决定升息的关键理由目前正在变成现实，在某些情况下正在加速变成现实，这些理由是薪资增长料将更为强劲，以及全球经济在需求推动下加快增长。”

英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛(Gertjan Vlieghe)周一称，有迹象显示英国薪资开始更快速地增长，全球经济亦在持续增强，这强化了升息的理由。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂(Ian McCafferty)周一称，目前英国经济表现相对良好，因此与2017年末的预期相比，升息时间可能提前。

对一项额外问题作出回复的43位经济分析师中，略超半数的人认为5月是英国央行升息的适当时间，21人认为5月并非升息适当时间。

“鉴于不确定性依然高企，加上经济增速放缓，我们认为最好还是保持宽松，”丹斯克银行的Mikel Milhoj称。

英国首相特雷莎·梅未来几周内将发表系列讲话，试图团结争执不下的内阁，并让存在疑虑的欧盟对英国脱欧的要求放心。

英国希望下个月与欧盟达成一个过渡期协议以扫清脱欧道路，并在今年底达成长期贸易协议。然而欧盟上周表示，过渡期协议仍不确定。

调查显示，出现无序退欧、2019年3月底前无法达成协议的可能性中值为20%。路透调查曾多次表示，对于经济增长和英镑而言这将是最糟糕的结果。

“无序脱欧不符合任何一方的利益，所以我仍然认为双方很可能达成妥协，尽管这在很大程度上要依赖欧盟27个成员国的善意，”德国商业银行的Peter Dixon表示。

**增长缓慢**

英国幸免于脱欧公投后预计会出现的衰退，去年经济表现好于预期。但此时正值全球经济势头强劲之际，而且英国经济落后于欧元区。

预估中值显示，今年经济衰退的机率只有10%，低于上月预估的15%。

据上周公布的调查，1月经济增长明显减速，围绕英国退欧谈判的不确定性在抑制企业投资。

一项调查显示，英国消费者上月支出比去年减少，自2013年以来首次在1月份出现下降，凸显出许多家庭对自身财务以及英退日益临近的谨慎态度。

路透最新调查显示，今明两年国内生产总值(GDP)料均扩张1.5%，远逊于其他国家以及英国央行自己的预估。(完)