调查：英国央行暂不会收紧政策 增长、通胀及英退谈判为关键

路透伦敦1月18日 - 一项路透调查显示，尽管通胀高于目标而且就业市场活络，但英国央行观望退欧谈判发展情况，因此至少在11月前都不会收紧政策。

英国退出欧盟的决定使英镑GBP=重挫，且由于进口成本上升，通胀也随之上升，然英国离开欧盟的时间只剩一年多一点的时间，退欧谈判却没有多少进展。

最新调查的预估中值显示，这意味着英国在没有达成协议的情况下退欧的机率为20%，低于12月调查时预测的25%。去年的路透调查一再显示，这对英国经济和英镑来讲将是最糟糕的结果。

“鉴于退欧谈判仍不确定，英国央行可能希望避免大幅调整其对通胀的判断，其调整会引导市场对利率路径作出非常不同的预期，”Investec的Victoria Clarke说。

“目前的环境下，制定政策很适合走一步看一步。”

在英国央行11月已经升息25个基点至0.50%的情况下，75名受访分析师中无人预计2月8日的会议上会有行动。届时该央行还将公布经济增长和通胀预估。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员邓雷罗(Silvana Tenreyro)周一表示，继11月进行逾10年来首度升息后，该行在需要考虑再次加息前可能有“充足的时间”，并称她预计未来三年央行利率需要数度调升。

路透调查预估中值显示，英国央行下次采取利率行动料在今年第四季，预计升息25个基点至0.75%。但分析师的预估势均力敌，71位分析师中有34位预计2018年利率将维持不变。

接下来的升息也料为25个基点，预计将在2019年底做出。

**通胀率料下滑**

此前外界预期，若退出欧盟则英国经济将出现衰退，但这一预期从未成真，而英国经济自那之后的表现反而好于预期，且失业大降。

调查显示，去年英国经济可能平均增长1.6%，远快于2017年年初时预估的增长1.2%，但不及欧元区经济的预期增速。

今年英国GDP料将增长1.4%，2019年料增长1.5%，可能也落后于欧元区。但调查称，英国经济今年陷入衰退的可能性仅为15%，低于12月调查时所预估的20%。

预估中值显示，今年通胀可能会降至平均2.5%的水准，明年料降至2.2%。英国央行希望通胀率达到2%，但12月为3.0%。

“要知道2017年通胀大增几乎完全是因为英镑在英退公投后重挫所致，”ING的James Smith表示。

英镑兑美元自2016年6月公投退欧后跌逾7%。(完)