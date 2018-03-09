（更正）调查：英国料仍在5月升息 但退欧不确定性令政策前景不明

（更正：因译文有误，内文第九段改为”通胀过高...归因于经济缺乏成长潜力”，非“...归因于经济增长乏力”）

2018年3月2日，英国伦敦，英国央行总裁卡尼出席一次论坛。REUTERS/Peter Nicholls

路透伦敦3月8日 - 在英国央行决策者近期释放出一系列鹰派讯号之后，预计央行在5月还会升息，不过路透调查显示，多数受访分析师认为在之后一年里，央行料不会再有进一步的举动。

英国的现实情况造成了对于升息的迟疑不决。在主要工业化国家中，英国经济从领跑者变成了拖后腿，并且还面临着二战以来的最深远变化：退欧。

事实上，最新的路透调查反映出，分析师对于本来就温吞的通胀和成长预估没有做出任何调升。

目前普遍的看法是，英国无序退欧的可能性为20%，但一些分析师认为这种可能性在过去一周有所增加。分析师的预估区间为5-60%。

有关无序退欧可能性的预估中值曾在去年7月和10月达到高点，为30%。

该调查在3月5-7日期间进行，除了一位分析师外，其它所有受访者都预计退欧过渡协议能够达成。几乎所有受访者都认为，英国和欧盟谈判达成一个自由贸易协定是最有可能的结果。但可能性排第二的是无协议达成，那么英国与欧盟将按照世界贸易组织(WTO)的规则来进行贸易。

留在欧盟市场内部和完全取消退欧分别是第三和第四种可能的选项。

这同一群受访者中超过90%曾在2016年6月23日退欧公投之前表示，退出欧盟将有损英国经济，引发英镑下跌，推高通胀。所有这些预期都已应验。

目前英国央行仍致力解决通胀过高问题，目前英国通胀率较央行2%的目标高出1个百分点。央行认为这归因于经济缺乏成长潜力以及失业率处于历史较低水准。

“支持这一说法的主要论点之一就是，需求呈现增强迹象，而供应却不见上升踪影，”巴克莱经济学家Sreekala Kochugovindan和Fabrice Montagne指出。

“尽管我们的主要预测情境仍是8月升息，但央行忽略疲弱数据并在5月升息的风险不小。”

英国央行5月升息一事绝非板上钉钉。63位受访者中有36位(57%)预期5月将升息至0.75%。这一比例和2月份调查时基本一样。

约60%的受访者预计英国指标利率年底时来到0.75%；三分之一的受访者认为到2019年底时利率为1.25%，第二和第四季各有一次升息，不过较少受访者愿意预测到那么远的时间。

他们预计，一年后的英国通胀率料将从当前的3%降至2.2%，今年平均2.5%，明年平均2.1%。这和2月中旬时的调查一致。

加拿大丰业银行的欧洲固定收益策略主管Alan Clarke称，他维持对英国央行5月升息至0.75%的一贯预期。

“然而若消费者物价涨势在未来几个月果真大幅放缓，我们完全预期这个升息预期将遭到质疑，”Clarke指出，他预估3月之前通胀率将下滑至2.5%，英国央行则预估为2.8%。

“只要核心服务通胀，也就是国内产生的通胀，没有一同下滑，那么5月仍有可能升息。”

周三的另一份路透调查预估，英镑兑美元一年后料升至1.41美元附近，届时距离英国正式退出欧盟还不到一个月时间，这显示汇市策略师对英国和欧盟能够达成平顺退欧和过渡期协议抱乐观态度。

然而由于目前最大的经济不确定性在于英国退欧的政治解决方案，很难用传统经济模型、解析基期效应及估算闲置产能来预估未来。

部分受访者特别提到，国内的政治预期与欧盟提出的条件仍有很大落差。

德国商业银行分析师Peter Dixon表示，他预期英国失序退欧的可能性为20%。

“...若首相特雷莎梅和硬退欧一方站在同一阵线，那么无序退欧的可能性就会大增。”(完)