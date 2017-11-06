调查：英国央行升息为“一次性” 下次行动要等到2019年第二季

路透伦敦11月3日 - 根据路透调查中的分析师预期，至少目前看来，英国央行10年来的首次升息是“一次性”举措。他们称下次升息要等到2019年3月英国退欧之后。

英国央行周四将借款利率上调25个基点至0.50%，此消息公布后接受路透调查的很多分析师认为，周四升息是合理的。

与其他主要央行不同的是，英国央行面临通胀远高于目标的问题，主要是因为去年英国退欧公投之后英镑下滑。但其预计通胀将于10月在3.2%见顶。该行的目标是2%。

政策制定者预计，在英国准备离开欧盟之际，央行只会“十分渐进地”进一步升息。根据支持英国央行最新经济预测的假设，周四升息之后未来三年将仅会再升息两次，每次升息25个基点。

“既然货币政策委员会已经决定升息，现在的问题是这是否标志着一系列升息的开始，抑或是该委员会要在很长一段时间内按兵不动，”Oxford Economics首席英国分析师Martin Beck表示。

“我们倾向于后一种预测。这次升息目前看来是‘一次性’的。”

市场反应：随着投资者纷纷平仓，英镑兑美元周五续跌，下滑至一个月低点。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)和欧洲央行在逐步退出大规模刺激措施时也采取了谨慎态度。

英国央行总裁卡尼表示，英国退欧谈判可能是影响英国央行接下来举措(不论是升息还是降息)的最大因素，但51位受访分析师中无人预计英国央行接下来会降息，而且对周四升息决定被逆转可能性给出的预估中值仅为20%。

**升息有道理**

在英国央行宣布升息前，48位受访者中有34人称，当前不是升息的时候。

但46名受访者(大部分为同一受访人群)中有27人预计英国央行的举措没有错，19人则坚持原先的看法。

“这是完全正确的，”摩根士丹利的首席英国经济学家Jacob Nell说。

“经济增速超出潜在增幅，经济中的闲置产能正在减少，央行在9月给出了非常强的指引，10月数据也强于预期，若该央行不升息反而令人感到意外，”Nell说。(完)