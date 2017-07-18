调查：日本央行料将再次推迟实现通胀目标的预期时间

路透东京7月18日 - 路透调查的多数分析师认为，在经济增强之际通胀仍然萎靡不振的情况下，日本央行将会再次推迟实现2%通胀目标的预期时间。

受访分析师表示，通胀率将在今年稍晚逐渐升向1%，但本财年以及下一个财年仍将达不到目标水准。5月核心消费者物价仅较上年同期上涨0.4%。

“薪资与物价正在上升，但没有日本央行预测的那么快。日本央行将不得不推迟实现其物价目标的时间，”瑞穗总和研究所经济调查部主任德田秀信表示。

“日本央行不太可能改变其2%的物价目标，但有可能将其变成一个中长期目标。”

消息人士对路透表示，随着经济增强，日本央行本周料将调高经济增长预估，但预计下调通胀预估。

33位分析师中有27位表示，日本央行将推后其实现2%通胀目标的预估时间，目前的目标是2018财年实现该目标。但7月6-17日受访的大多数分析师预期，日本央行不会改变该通胀目标。

“美联储和欧洲央行都将通胀目标设在2%，因此如果日本央行不将通胀目标设在同一水平，日圆可能升值且稳定性会遭到破坏，”Itochu Economic Research Institute首席分析师Atsushi Takeda表示。

“因此我认为，在当前政策框架内，日本央行不会改变2%的通胀目标。”

调查预估中值为，在截至2018年3月的当前财年，日本包括油品但扣除生鲜食品的核心CPI将仅上升0.7%，下一财年将上升0.8%。

路透调查预估，日本当前财年经济将增长1.4%，随后会失去一些动能，下一年仅增长1.1%。

**再次推迟**

日本央行在总裁黑田东彦的领导下，于2013年采取了大规模刺激举措，目标是在约两年的时间内将通胀率提高至2%，让日本摆脱长期通缩。但日本央行数次推迟实现该目标的时间，尽管该央行实施超宽松货币政策。

逾三年的大规模资产购买未能提振通胀，日本央行因此在去年9月调整了政策框架，改为聚焦市场利率，而非印钞速度。

即使通胀依然偏低，但随着美联储升息，以及欧洲央行考虑何时需要削减月度资产购买规模，日本公债的收益率出现上升。

调查显示，日本央行在整个明年可能把10年期公债收益率目标维持在零水平左右，但也有人预测央行在明年晚些时候会把目标上调至0.5%。

“如果证实需求带动薪资和物价增长，日本央行明年可能有机会上调长期利率目标，”IHS Economics首席经济学家Harumi Taguchi称。

“但通胀预期低迷，很难预测日本央行何时会这么做。”

调查显示，37位经济分析师中，有31位预测如果日本央行决定改弦易辙，那么其接下来的政策举动将会是缩减超宽松货币政策。

多数分析师称，时间会在明年晚些时候或者更晚一些。不过，也有一些分析师预测，日本央行可以在今年或明年初就退出宽松政策。(完)