调查：日本央行料将维持刺激措施不变 以支持通胀率升高

路透东京12月18日 - 尽管越来越多的迹象显示日本经济状况改善，但日本央行在周四结束的货币政策会议上料将维持大规模刺激计划不变，让货币闸门继续保持大开，以确保经济复苏演变成通胀率升高。

日本央行总裁黑田东彦在会后的新闻发布会上可能暗示，央行可能上调其收益率目标或放缓资产购买，但前提是通胀预期上升或者刺激措施的成本超过益处。

由于通胀率仍远离央行2%的目标，加上遴选黑田东彦继任者一事日渐迫近，这些都使日本央行不急于去除货币措施对经济的支持。日本经济才刚刚摆脱了长达20年的通缩。

“经济和物价形势在过去几个月没有太大的变化，因此日本央行可能认为目前无需调整政策，”一位了解央行想法的人士称。另外两位消息人士也持同样的说法。

为期两天的会议将于周四结束，外界普遍预期日本央行将维持负0.1%的短期利率目标以及引导10年期日债收益率在零附近的承诺不变。

分析师称，委员会或讨论日本央行是否应考虑在明年上调收益率目标，或者放慢购买上市交易基金(ETF)的步伐，因一些委员近来对持续宽松政策造成的弊端表示担心。

日本央行新晋审议委员片冈刚士呼吁要加大刺激措施以加快实现日本央行2%的通胀率目标，不过此一吁请并没有得到其他委员的支持，他们对宽松政策导致成本增加保持警惕。

此外，日本央行另一位新晋审议委员铃木人司近期表示，日本央行未来或需上调收益率目标，或者放慢上市交易基金的购买速度。

东短研究首席经济分析师加藤出说道：“日本央行很有可能在明年微调其框架。”

“央行可以合理地主张它这么做是在帮助区域银行业者继续放贷，缓和货币宽松的代价。”

在近零利率及缺乏资金需求的夹击之下，有更多区域银行业者饱受亏损之苦。日本央行的刺激政策已招致可能破坏银行体系稳定的批评声音。

日经周一报导称，日本政府退休金投资基金(GPIF)已决定承担其存款根据央行负利率政策而产生的相关成本，以部分舒缓该信托银行分支的负担。

日本央行官员说过，不一定需见到通胀率达到2%的目标才调高公债收益率目标。

不过消息人士说，许多央行决策官员倾向于按兵不动，直到通胀加速且民众信服物价未来将持续上升。

黑田东彦的任期将于明年4月结束，这令日本央行不愿采取行动，因为央行总裁候选人包括安倍晋三前助手本田悦朗，其直言倡议积极放宽货币政策。

日本7-9月经济环比年率上修为增长2.5%，为连续第七季扩张，支持了日本央行近期的暗示，即该央行将较预期更早地脱离危机模式政策。

日本核心消费者物价持于0.8%，受日本央行调查的企业预计，未来几年物价不会大幅上涨。

路透调查的多数分析师预计，日本央行的下一措施将是撤走刺激措施，不过分析师预计直到2018年底或以后才会撤走。(完)