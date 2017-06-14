调查：分析师对日本央行如何完美退出超宽松货币政策看法不一

路透东京6月14日 - 路透调查显示，对于日本央行是否及何时应透露退出超宽松货币政策的计划，分析师看法分歧，即便通胀仍远低于央行目标，但经济已出现复苏迹象。

分析师对央行在不引发市场动荡的情况下良好沟通“退出策略”的能力，看法也不一。

在三年大规模资产购买都未能提振通胀后，日本央行去年转变策略，通过购债而将目标瞄准长期利率。

迄今为止，这种策略也未能刺激通胀率升向央行2%的目标水准。

但是，由于有迹象显示经济改善，有关央行退出策略的讨论开始浮现--央行如何以及何时将开始缩减大规模购债并上调利率。

日本央行如同在走平衡木。该央行必须让市场相信其制定了计划，但如果过快过多披露信息，投资者可能推动债券收益率大幅上升，破坏市场稳定。

一些经济学家曾敦促该行每次揭示其策略的一小部分，以实现充分沟通，但同时又不会吓坏市场。

“如果日本央行现在展示其退出策略，将对经济和金融形势产生巨大影响，”Dogin Regional Research Institute的分析师Kouki Sakano表示。

“日本央行继续实施其超常规货币宽松措施的风险太大，其2%的通胀率目标并不现实。如果日本央行能逐步暗示退出的‘步骤’选项，或至少向市场表明该行正在讨论某种策略，这样会更好。”

接受调查的35名分析师中有14人表示，日本央行应在初期阶段揭示其策略，17人称该央行无需这么做，四人选择了“其他”。此项调查是6月6日-13日展开的。

“日本央行尚未阐述或暗示在物价上涨过程中将要做或者考虑什么，”SMBC Friend证券首席市场分析师岩下真理称。岩下真理也是主张日本央行尽早披露退出策略的分析师之一。

**沟通技巧**

分析师对于日本央行沟通能力的看法也出现分歧。34位分析师中，有14位称他们对于央行在计划退出刺激时，能够及时传达信息避免市场动荡感到怀疑，而有13位分析师则表示，他们没有这方面的担忧。

日本央行本月写下新的里程碑，资产负债规模超过500万亿(兆)日圆(4.48万亿美元)，与美国联邦储备委员会(美联储/FED)的资产负债规模大致相当，自2013年开始实施大规模刺激措施后增长超过两倍。

债券收益率飙升，推动债券价格下跌，可能会导致日本央行资产负债表发生大规模损失。而且在日本央行收紧政策时，可能需要上调支付给商业银行超额准备金的利息，即便在所持低收益率公债方面赚得更少的情况下。

35位受访分析师中，19位表示他们对日本央行(资产负债表)可能的缩减对经济或带来负面影响感到担心；16位则无此担忧。

35位分析师中，31位认为日本央行的下一步重大行动将是退出非常规政策。多数人称这将在明年某个时点或之后发生。

日本央行周五料将宣布维持货币政策措施不变，并且将安抚市场信心，在通胀率依旧低迷的情况下，日本央行撤回宽松措施的脚步将远远落后美联储。

分析师并预测，包括油品但剔除生鲜食品的核心消费者物价指数(CPI)增幅在2018年3月止的会计年度将升至0.7%，下一会计年度则料增长0.8%。

他们预估，2018年3月止的会计年度经济料为扩张1.3%，下一会计年度料为增长1.1%。(完)