调查：日本央行短观料显示9月制造业信心升至10年高位

路透东京9月22日 - 周五公布的调查显示，拜全球经济强劲之赐，日本9月大型制造业信心料小升至10年高位。

但由于前景笼罩于地缘政治风险下，未来一季企业信心料恶化。

路透对20位经济分析师的调查显示，日本央行季度短观调查9月大型制造业景气判断指数料上升1点，至正18。

这将是连续第四季上升，并创2007年12月触及正19以来最高。

调查显示，9月大型非制造业景气判断指数料持稳于正23。

“我们预计大型制造业信心将小幅改善，由强劲出口及工厂产出带动，因全球经济增温。日本国内汽车市场回升也提供助力，”NLI基础研究所经济研究经济分析师Tsuyoshi Ueno称。

他补充道，海外游客消费强劲，以及大城市的再开发都支撑了大型非制造业企业的信心。

但大型制造业和非制造业的企业信心预计都将在未来一季恶化。

调查显示，未来三个月大型制造业信心指数料降至正16，大型非制造业信心指数料降至正20。

“对未来的担忧可能将广泛打击企业信心。目前有许多因素让人担心，”Ueno称。

他指出，美国政策的不确定性仍高，朝鲜半岛局势可能更加紧张，而且外界也担心中共19大后中国经济可能放缓。

Ueno并称，8月长时间的降雨以及薪资增长乏力都可能引发对消费复苏可持续性的担忧。

截至2018年3月止财年，大型企业计划中的资本支出料提高8.3%，略高于6月调查时预期的增长8.0%。

日本央行将于10月1日2350GMT公布季度短观调查报告。

**CPI、消费者支出和就业数据**

路透调查发现，8月包含油品但剔除波动较大的生鲜食品价格的核心消费者物价指数(CPI)预计上升0.7%，在电力和汽油价格上涨的推动下连续第八个月上涨。

调查显示，日本8月工业生产预计可能较前月上升1.9%，7月为下滑0.8%。

8月零售销售预计较上年同期增长2.6%，连续第10个月增长。

调查显示，家庭支出可能较上年同期上升1.0%；7月则为下降0.2%。

日本8月求职求才比料将升至1.53，平1974年2月水准，失业率料持平于2.8%。

日本总务省将于周四2330GMT公布核心CPI、家庭支出和就业数据。

经济产业省将于周四2350GMT公布零售销售和工业生产数据。(完)