调查：巴西料维持低利率政策 助明年经济增速超过墨西哥

路透巴西利亚10月24日 - 路透调查显示，巴西可能维持个位数的利率政策，以支持国内经济从一个世纪来最严重的经济衰退中复苏。

调查显示，低利率应有助于巴西2018年经济增速五年来首次超过墨西哥。

“愈发有观点认为，巴西利率最近下降在一定程度上可以持续，这应会支持经济增长，”野村分析师João Pedro表示。

“2018年确实会这样，但接下来的几年是否会继续这种趋势很大程度上将取决于选举结果。”

据路透调查预估中值，巴西经济今年料增长0.7%，2018年料扩张2.3%，高于7月调查时的预估结果0.5%和2.1%。

这样的增速无疑意味着该国结束近期衰退状态。2014年第四季至2016年末，巴西国内生产总值(GDP)下降8%。

随着低利率降低债务支出，且通胀减缓提高购买力，家庭支出可能会引领经济复苏。

经济分析师称，从目前看，选举相关的不确定性应当也会令大多数长期项目却步。

巴西指标Selic利率目前在8.25%，到今年年底时料将降至纪录低位7%，然后直到2018年底料会维持在该水平。

不过，这应当不会产生很大的物价压力。2017年和2018年消费者物价通胀率料将分别平均为3.5%和4%，低于央行4.5%的目标。

这表明分析师正在调降对结构性利率的预测。该利率既不提振也不抑制通胀。

瑞士信贷的分析师预测结构性利率年底时将在6.9%，这暗示随着经济从2019年开始升温，巴西央行可能仍会被迫收紧政策。

**墨西哥退居其次**

随着巴西重新占据舞台中心，加上墨西哥国内的不确定性打击信心，过去几年备受投资者青睐的墨西哥可能会看到自身命运发生转变。

分析师的预估中值显示，墨西哥今年GDP料增长2.1%，2018年料增长2.2%，前次调查的预估分别为增长1.9%和2.1%。

但对于墨西哥较长期前景则看法不一，2019年GDP增幅预估值最低为0.9%，最高为3.5%。

荷兰国际集团(ING)的分析师称，市场可能低估了2018年总统大选以及与美国和加拿大的贸易谈判将带来的风险。

围绕北美自由贸易协定(NAFTA)未来的磋商比预期要艰难，这可能会压制企业在墨西哥的投资。

墨西哥的出口产品中超过四分之三出口到美国，这凸显出若美国总统特朗普果真如之前威胁的那样废除NAFTA，可能会给墨西哥带来的潜在打击。

墨西哥2018年总统大选也是不确定性来源之一。

受贪污丑闻影响，墨西哥总统培尼亚将难以选出一个盟友，再度抬头的团伙暴力问题和疲软的增长也打击了执政党的信誉。

培尼亚的对手奥夫拉多尔在民调中领先，令人担心他的民族主义主张可能会加剧与特朗普政府的紧张关系。市场还预计他可能放弃财政紧缩政策，这可能威胁到降息前景。(完)