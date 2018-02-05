调查：巴西2月可能再度降息 之后或按兵不动到2018年底

路透圣保罗2月2日 - 周五公布的路透调查显示，巴西周三可能降息，之后将利率维持于记录低点，直到至少2019年。

路透调查的45名分析师中，除两人外，其余均预期巴西周三结束为期两天的政策会议时将把指标Selic利率下调25个基点至6.75%。一名预期央行将按兵不动，另一名预测降息50个基点。

巴西央行在12月的上次会议降息50个基点。当时央行暗示将在2月再进行一次幅度较小的降息，但敦促在重大财政改革悬而未决之际保持谨慎。

“自12月以来经济前景似已增强，同时通胀不再低于预期。”AZ Quest首席经济分析师André Muller说。“那应足以为结束降息周期铺路。”

纵使通胀预期仍顽居央行目标区间中点下方之际，由于2018年经济可能创五年来最快增速，央行应有望终止其10年来最大幅度的降息周期。

据1月30日-2月2日进行的调查，44名分析师中有30名预测，巴西央行在3月的会议可能维持指标Selic利率不变。其余14名预期还会再降息25个基点。

40名分析师中有31名预期，或许至少直到年底，央行都将避免升息。多数分析师预计，随着经济和通胀升温，2019年初会升息一次；但三名分析师预期要到2020年才首次升息。

不过利率前景可能改变，取决于巴西总统特梅尔在10月选举前，能否让备受争议的削减社会福利支出议案在国会勉力过关。

“养老金改革目前对货币政策没有太大影响。”Muller表示。“但通过改革议案将提高利率有更长时间维持在偏低水平的机率。”(完)