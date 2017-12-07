调查：大选及NAFTA谈判忧虑 令巴西雷亚尔和墨西哥披索前景蒙尘

路透圣保罗12月7日 - 汇市预测者对巴西2018年大选的平和态度正在减退，因越来越多的迹象显示，收紧政府预算的重担将会落在总统特梅尔继任者的肩上。

根据路透对外汇策略师及经济分析师的最新调查，巴西雷亚尔可能将加快走贬，跌幅可能将超过今年早些时候、甚至仅一个月前的预期。该调查是在12月4-6日期间进行的。

根据对42位受访者的预期中值，雷亚尔兑美元六个月后料将下跌2%至3.30雷亚尔。

到明年11月底时，也就是备受瞩目的大选结束一个月后，雷亚尔兑美元料将进一步下滑至3.32，较周二收盘价下跌2.6%。

“2018年初将增强的政治风险，明显高于市场原先的预期，”Gradual Investimentos首席经济学家André Perfeito称。

回复一项额外问题的15位预测者均表示，他们的预测倾向于雷亚尔甚至会更加疲软。

**墨西哥披索**

虽然预测者对巴西大选普遍平静以待，但他们对墨西哥2018年大选多月来却一直持谨慎看法。

相关不确定性在近几周加强，因为外界愈发预计，美国、墨西哥和加拿大关于北美自由贸易协定(NAFTA)的谈判可能会拖延，至少会拖到第一季末，接近7月大选时。

根据21位受访者的预期中值，披索兑美元12个月后料将上涨0.4%至18.7，不及上次调查预期的升值4.3%，但仍强于其他大多数拉美货币。(完)