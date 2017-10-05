调查：巴西和墨西哥股市明年将进一步攀升 因经济向好

路透圣保罗10月5日 - 路透最新调查显示，今年涨幅已经超过两位数的巴西和墨西哥股市，预期到2018年底将会再创新高，因两国经济表现可圈可点。

明年两国将进行联邦选举，此前充斥着不确定性，尽管这料将是数年来最四分五裂且难以预料的选举，但不太可能干扰市场。

据受访的14位分析师预估中值显示，巴西指标Bovespa指数预期今年底将较周二收位上涨1.3%至77,750点，明年底将会再涨16%至89,950点。

这将标志着巴西股市连续第三年年线上涨，指数上涨超过了一倍，创10年来最长连涨。墨西哥指标S&P/BVM IPC指数明年预期也将迎来连续三年连涨，总计涨幅将在34%。

该调查凸显，巴西经济复苏步伐快于预期及利率持于纪录低点，均已重燃人们对巴西国内股市的买兴；过去10年来多数时间本地股市都遭冷遇，投资者偏爱风险较低的固定收益投资。

“迄今涨势始终建立在希望之上，但如今我们终于见到经济复苏站稳脚跟。这应会令股市涨势如虎添翼，”Lerosa Investimentos分析师Vitor Suzaki指出。

在拉美最大经济体--巴西进一步摆脱逾百年来最严重衰退之际，商品及服务需求好转，再加上偿债成本降低，可望进一步提振企业获利。

策略分析师表示，与经济活动起伏密切相关的零售及消费品、金融及房地产等类股继2017年引领涨势过后，明年可望持续上涨。

工业类股今年表现普遍落后，在削减债务及消化库存的努力开花结果后，股价可望加速上涨。

最新路透调查结果亦突显投资者有信心下任总统将致力于进行结构性改革，比如让社保系统更有效率，他们认为这是提振经济成长的一大关键。

“对市场而言，明年的选举是个很大的问号，但我们的基本假设是这不会引发很大的恐慌， ”富兰克林坦伯顿巴西部门股票主管Frederico Sampaio指出；他协助管理规模20亿雷亚尔(6.32亿美元)股票。

在他发表上述评论之际，前巴西总统卢拉(Luiz Inacio Lula da Silva)在2018年总统大举民调当中扩大领先优势。

但卢拉先前被裁定贪污罪名成立，若高等法院支持这项判决的话，他可能无法角逐总统大位。

路透对11名分析师所做调查预估中值显示，墨西哥IPC指数2017年底时料将较周二收盘上涨4.3%至52,800点，2018年底则可望续涨9%至57,500点。

最新央行调查显示，墨西哥今明两年国内生产总值(GDP)料将分别成长2.1%及2.3%。(完)