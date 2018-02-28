调查：金价今年料于2013年来首度突破1400美元 受避险需求推动

路透纽约2月27日 - 根据路透对分析师的一项调查，金价今年可能突破每盎司1,400美元，为2013年以来首见，因股、债、汇市前景不明朗，吸引投资人投入避险的黄金。

推动金价上涨的主要动力包括：近来股市震荡，以及美国总统特朗普的税改协议和预算提案暗示债务和支出增加，从而可能令通胀难以控制。

“我维持对今年底金价将到1,450美元的看法。这较目前水准高约9%，我认为是非常可能的。”接受路透调查的EverBank全球市场总裁Chris Gaffney称。

路透查访的12名分析师中，八名预测金价年底前可达每盎司1,400美元，包括三名预测1,450美元--为2013年5月以来最高水平。另一名分析师称，预计金价达1,385美元，为2014年3以来即未见的高位。其余三名分析师未给出确切数字，但大致上看多。

路透1月查访的35名分析师预估，今年金价平均料为每盎司1,311美元。

金价自12月中旬以来攀升近7%，至每盎司1,326美元左右。通胀担忧以及股市的修正给黄金带来了支撑。

通胀有时被认为利好金市，因其可能损害股市和债市的投资者回报，迫使投资者从其他地方寻找收益。

“投资者正在把一部分投资组合配置到黄金上面，并至少对其它押注做一点对冲，”RJO Futures资深商品策略分析师Josh Graves称，他预测黄金今年可达每盎司1,385美元。

“我也担心股市可能进入某种修正阶段，一般来说金价因此会获得避险需求，”High Ridge Futures金属交易主管David Meger称，但他没有预测金价。

不过美联储积极升息应对通胀，可能限制黄金上涨，而且股市恢复稳步上涨也会打压金市。

“金价似乎已经消化了美联储在2018年将升息三次的市场预期。额外的升息可能提供利空因素，”US Bank Wealth Management资深投资策略师Rob Haworth称。Haworth表示，他预测金价会突破每盎司1,400美元。

近期股市剧烈震荡期间，紧张不安的投资者期初曾在美元寻求避险。但分析师对美元前景的看法存在分歧，指出美元在今后走贬会提振黄金等以美元计价的大宗商品需求。

今年美元受到各种因素打压。美联储可能推行弱势美元策略，随着其他国家开始缩减宽松货币政策，收益率优势可能受到侵蚀，这方面的担忧令美元受到打压。

在政府支出大增以及企业税被大幅下调的背景下，面对美国预算和经常帐可能双双录得赤字的担忧，交易员对美元的信心也下滑。

EverBank的Gaffney称，美元走贬会使中国和印度的投资者更有能力购买黄金。中国和印度位列全球第一和第二大黄金消费国。(完)