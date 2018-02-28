调查：加拿大央行将采取谨慎态度 2018年或再升息两次

路透渥太华2月27日 - 路透调查显示，加拿大央行今年或将再升息两次，该行希望在推动经济走强和防范诸多经济风险之间寻求平衡，这些风险包括贸易谈判和新的楼市监管。

在就业市场强劲和经济增长稳健的背景下，加拿大央行自去年7月以来已升息三次，但政策制定者曾多次表示，他们在考虑进一步升息的问题上将保持谨慎。

确实，该行需要对很多未知因素谨慎以对，特别是北美自由贸易协定(NAFTA)前途未卜。谈判人员本周将展开第七轮谈判。

第四季经济增幅亦料将低于加拿大央行2.5%的预估，分析师称这可能会使仰赖数据的加拿大央行维持货币政策不变。

BMO Capital Markets加拿大利率兼宏观策略师Benjamin Reitze称，“鉴于近期经济成长步伐更加温和，以及围绕NAFTA和楼市监管具有不确定性，我们认为加拿大央行将在一段时间内按兵不动。”

路透调查访问的30位分析师一致预计，加拿大央行将于3月7日宣布基准利率维持在1.25%不变。

预估中值显示第二和第四季将分别有一次升息，到今年底时利率将升至1.75%。

尽管第二季升息将较1月路透调查时的预期早一个季度，但对2018年利率水平的预估仍与1月持平。分析师预计2019年第一季利率将升至2%。

市场认为加拿大央行5月升息的可能性为80%，7月升息可能性则为100%。

至于负债沉重的加拿大人将如何因应央行已经准备就绪的升息，则是另一个风险因素，而决策者曾表示正在密切关注。

加拿大自全球金融危机以来消费者债务大幅膨胀，其中有不少债务是因为投入房市，加拿大房价节节高升，尤其是多伦多和温哥华等大城市。

年初时推出的收紧抵押贷款规定已经打压了房屋转售，分析师预期央行将小心避免过度积极打压，以免房市出现更为失序的拉回情况。(完)