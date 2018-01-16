调查：加拿大央行周三料升息25个基点 2018年全年或升息三次

路透渥太华/班加罗尔1月15日 - 一项路透调查显示，尽管北美自由贸易协定(NAFTA)未来的命运存在不确定性，但在就业强劲增长地提振下，加拿大央行料将以升息为2018年利率政策进程拉开大幕。

分析师预测，加拿大央行今年将升息三次，首先是在周三升息25个基点，将指标利率上调至1.25%。

去年该央行连续升息两次，退出2015年在油价崩跌背景下实施的货币刺激措施。石油是加拿大的主要出口品。

加拿大央行总裁波洛兹上月称，他越来越相信经济所需要的刺激将逐渐减少。不过他重申，劳动力市场的闲置情况构成下行风险。

TD资深经济分析师Brian DePratto称，12月就业岗位意外大增，另有调查显示加拿大企业仍乐观看待销售前景，这都可能支持加拿大央行本周决定升息。

“加拿大经济持续增强，不再支持利率处在紧急水平。”

路透上周的一篇报导，令加拿大1月升息的预期一度降温。该报导称，加拿大方面越来越确信，美国总统特朗普很快将宣布美国打算退出北美自由贸易协定(NAFTA)。

鉴于加拿大超过四分之三的出口面向美国，因此若美国政府废止贸易协议，加拿大经济将遭受冲击。

但市场预期加拿大央行升息的机率已经回升至77%，此次调查中分析师的预期中值为70%。

分析师认为，加拿大2017年强劲的经济增长将在短期内盖过贸易不确定性的影响。该国去年经济增长年率料达到3%，超过年初时最为乐观的预估。

不过，31名受访分析师中有八人表示，加拿大央行周三预计维持利率不变，等待通胀回升，以及本月稍晚进行的下一轮NAFTA谈判进展如何。

路透调查的预期中值为，第三季和第四季各升息一次，指标利率到2018年底升至1.75%。分析师预计2019年第一季还会升息。

今年的经济增速料平均为2.2%，略高于10月上次调查预估的2.1%。对2019年的增速预估维持在1.8%。(完)