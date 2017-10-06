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调查：加元未来一个月料持稳观望 等待厘清加拿大利率前景
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#国际财经
2017年10月6日 / 早上7点55分 / 12 天前

调查：加元未来一个月料持稳观望 等待厘清加拿大利率前景

1 分钟阅读

路透班加罗尔10月6日 - 路透调查显示，在加拿大经济增速趋缓，市场等待加拿大央行提供利率前景指引之际，未来一个月加元料将持稳。加拿大央行今年已升息两次。

共有超过40位汇市策略分析师受访，调查结果显示，加元兑美元一个月后料升至1.24加元，较周四的1.2524加元上涨约1%，但低于加拿大央行9月6日升息后调查时预测的1.23加元。

分析师现在预测三个月后加元兑美元升至1.23加元，上个月预测为1.24；分析师预测六个月及12个月后加元也仍在此水准附近。

“如果你看加拿大经济，整体题材很有利。我们认为价差正朝有利加元发展，”加拿大丰业银行汇市策略分析师Eric Theoret称，并预测央行12月再度升息。

加元兑美元上个月升至1.2057加元，创逾两年高位，因加拿大上半年经济表现强劲，促使加拿大央行7月及9月各升息一次。

加拿大上半年经济增速为2002年以来最快，但7月时增速暂停。央行官员口径转为更为鸽派后，令年底前再度升息的前景出现问号。

2016年路透汇率调查的最佳预测机构富国银行预估，到年底时加元将升值超过4%。

但National Bank分析师Krishen Rangasamy指出加元面临数个风险。他表示，若美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年再度升息，不管加拿大央行是否同时升息，加元可能都会走贬。

“另一个风险是北美自由贸易协定(NAFTA)。现在还不确定会有何变化。”

加拿大的重要出口品--石油，也可能影响加元。但另一项路透调查显示，由于美国页岩油产量增加，油价不太可能大幅超越9月创下的两年高点。(完)

编译 蔡美珍；审校 戴素萍

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