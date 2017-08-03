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调查：加元升势未来几个月料将消退
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2017年8月3日 / 上午9点20分 / 2 天前

调查：加元升势未来几个月料将消退

路透新闻部

1 分钟阅读

路透8月3日 - 路透调查显示，由于加拿大央行可能收敛鹰派论调，以及未必紧跟美国升息脚步，近期加元涨势在未来几个月将消退。

这项调查访问50多位汇市策略分析师，结果显示，加元兑美元一个月后料在1.260加元；加元/美元周三约在1.2565加元。分析师预估加元/美元将进一步走贬，三个月及一年后分别跌至1.277及1.290加元。

由于美元走软，且强劲数据推动加拿大央行上个月升息，加元自5月以来已大涨约10%。

“推升加元的力量，是外界认为加拿大央行脚步将超前美联储的看法，”CIBC Capital Markets首席经济分析师Avery Shenfeld称。“如果加拿大央行9月的口径稍微更加鸽派，且美国数据好转到足以令美联储年底前升息，则加元升势将不会持续。”

这项最新汇率调查的受访分析师指出，加拿大央行下个月料将淡化积极升息政策的必要性，以企图抑制加元升势。

本币走强不仅会压低通胀率，亦会阻碍加拿大央行所指望的出口成长。

虽然近几个月油价上涨，为加元提供支撑，但目前油价仍较危机前高点每桶116美元下跌56%。

另一个不利加元的因素是北美自由贸易协定(NAFTA)命运未卜。NAFTA预定本月重新谈判。

“这是可能压抑加元的变数，特别是基于加拿大的谈判地位并非最好。以出口而言，我们依赖美国，多过美国依赖我们，”National Bank of Canada分析师Krishen Rangasamy称。(完)

编译 蔡美珍；审校 高琦

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