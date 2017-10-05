调查：加拿大股市年底前料再创新高 因全球经济增温提振资源股

路透多伦多10月5日 - 路透调查显示，加拿大主要股价指数将在第三季涨势的基础上进一步上扬，年底前料再创新高，因全球经济活动增温提振资源股及其他对增长题材敏感的类股。

路透对29位投资组合经理和策略分析师的调查中值预估，多伦多证交所S&P/TSX综合股指年底时将较周二收盘价15,728.51点再涨近2%至16,000点。

分析师预测，进一步涨势提振多伦多市场在2018年中来到16,500点，明年底升至16,750点。今年2月该股指曾触及15,943.09点的记录高位。

“我们认为加拿大股市各个类股当前都被低估了。”Laurentian Bank Securities首席策略师Luc Vallée表示。“全球经济增长正在提速，大宗商品价格应能受惠。”

加拿大股市在2016年攀升17.5%后，今年以来累计仅上涨2.9%，落后其他许多主要市场表现。但第三季扬升3%，因油价上涨提振能源股。

“资源类股在好转，能源股目前引领市场，金融股也在补涨。”AGF Investments投资组合副经理Mike Archibald称。

能源股和金融股合计在指标股指中所占比重超过50%。

金融股今年一直承压，因投资者担心国内楼市减缓。

但在加拿大央行升息后，公债收益率上涨已协助提振金融股。加拿大央行在7月加息，为近七年来首次，之后9月再次加息。

Archibald预计，随着投资者愈发看好全球经济增长前景，且通胀超过预期，加拿大能源、金属、工业、非必需消费品和金融股等周期类股会有比较突出的表现。

他预计该股指到2018年中将触及17,500点，等到短债收益率追上长债，股市涨势将消退。(完)