调查：加元料将回落 受北美自贸协定谈判的不确定性拖累

路透多伦多1月5日 - 路透调查显示，未来几个月加元料走软，因受北美自由贸易协定(NAFTA)前景不明以及国内抵押贷款规定收紧影响，加拿大央行的升息步伐更加落后于美国联邦储备委员事会(美联储/FED)。

路透在1月2-4日对逾40位汇市策略师进行的调查显示，加元兑美元三个月后料降至1.2700。该货币对周四触及10月20日以来的最高水准1.2490。

到今年底，加元料回升至1.2500。

加元最近数周受油价创两年半高位以及国内经济数据持坚提振。石油是加拿大的主要出口产品；强劲的国内经济数据引发对加拿大央行最早将在1月17日升息的预期。但一些分析师表示，央行可能会等一些不确定性消除后才会升息。

“和加拿大央行相比，美联储今年稍早料更为积极，”RBC CapitalMarkets的加拿大固定收益和外汇策略负责人Mark Chandler说，“我们认为加拿大央行不会在本月升息，会先静观一些贸易谈判结果出炉。”

加拿大央行在去年7月升息，为七年来首次升息，随后在9月再度加息。该国指标利率为1%，而美联储已将联邦基金利率目标区间上调至1.25-1.5%。

美国总统特朗普曾威胁称，若不能朝着有利于美国的方向重新商谈NAFTA，则美国将退出该协定。美国、加拿大和墨西哥三国官员1月23-28日将在蒙特利尔举行会谈，讨论汽车、争端解决和到期条款等棘手问题。

会谈结果对于加拿大至关重要。该国大约75%的出口面向美国。

CIBC Capital Markets分析师Nick Exarhos表示，加元需要贬值5%左右，才能抵消NAFTA废止可能引发的关税增加的影响。

他预计加元兑美元三个月后在1.3300加元，是最看空的人士之一。

收紧抵押贷款规定对楼市影响的不确定性，以及以往升息对高负债消费者影响的不确定性，可能也会让央行推迟紧缩。

但分析师认为，联邦政府基建支出的滞后影响，加上大宗商品价格2018年有望上涨，将帮助提振加拿大经济。

“加拿大经济的强劲程度可能足以保证未来升息是合理的，”加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示。(完)