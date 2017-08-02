调查：中国8月资金面偏向紧平衡 债市不悲观仍处震荡市

路透上海8月2日 - 2017年第八期汤森路透中国固定收益市场展望调查预期，中国央行8月仍将维持基准利率和准备金率不变。中国二季度GDP增速仍保持在6.9%，尽管市场普遍预期下半年经济增长略有放缓，但调整压力总体有限。

此外金融降杠杆虽初见成效，但近期召开的全国金融工作会议及中央政治局会议再次强调企业降杠杆的重要性，在宏观调控政策上对此仍不会放松，稳增长的同时还要防风险，货币政策稳健中性的基调难有变化。

7月资金面呈前松后紧态势，上旬流动性异常宽裕，临近月中央行也超量续做了全月到期的MLF(中期借贷便利)，不过下半月受例行缴准以及季度缴税等影响资金面转紧，虽然公开市场也加大了投放力度，但流动性至月末也未摆脱偏紧局面。

中国债市7月震荡中偏弱，月初在宽松资金面支撑下走势略好，尤其是一级市场暖意融融，配置需求较强。而下半月资金趋紧，监管担忧等偏空因素较多再度压制市场情绪，现券收益率呈回升之势，不过幅度亦受限，10年利率债活跃券全月波动幅度在5-6bp左右，仍未脱整理格局。

展望8月，逆回购和MLF到期量较大，且集中在上半月，在央行不紧不松政策基调护航下，流动性维持基本平稳可能性较大，但可能整体偏向紧平衡，且结构性供需矛盾仍会时有出现。

8月债市面临的大环境料依旧变化不大，除资金面外，基本面和政策面料仍稳定，金融监管的力度需要进一步跟踪，但预计也不会有过度的调整。尤为需要关注的是，月底将有6,000亿元特别国债到期，虽然市场普遍认为将会续作，但其方式仍待明确，特别是会否涉及流动性投放以及对债市供给产生影响。

预计现券依旧维持小幅震荡局面，考虑到7月末几日市场调整幅度略大，若无新增利空因素影响，资金面又较预期乐观，8月收益率存在小幅回落的可能。

展望结果显示，几乎所有参与机构认为，未来三个月一年期存款基准利率将保持在1.50%不变。所有参与机构预期8月大型存款类机构法定存款准备金率会继续保持稳定；未来三个月预期将降准的机构也仅有3%。

参与机构预期8月末10年期国债收益率估值料为3.5755%，较上月末下降5个基点（bp）；预期7月居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.6%；8月末人民币兑美元即期汇率16:30官方收盘价预期为6.7523元。

7月中旬流动性收敛后，偏紧一直持续到月末，跨月后缓和程度亦有限，而且8月上半月还有大量逆回购及MLF到期。展望结果显示，8月全月银行间存款类机构隔夜质押式回购加权平均利率和七天期该利率，以及三月期Shibor的预测均值分别为2.7721%、2.8966%和4.2277%，分别较7月全月实际均值上涨8.6个基点(bp)、8.9个bp和下降8.1个bp。

债市预期不悲观。展望结果显示，参与机构对中央国债登记结算公司国债、国开债及AAA与AA评级中短期票据的到期收益率估值，8月末预测均值较7月底实际值变化幅度在-7到10bp之间，临近7月末收益率一波小涨，不过后市并不悲观，若无进一步超预期利空，继续调整空间料有限。

2017年第八期展望调查共有85家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等31家。

证券类参与机构为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等22家；险资类参与机构有人寿资产等13家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构19家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。本期调查共涉及八大系列25个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、公开市场操作利率、银行间回购利率、Shibor、CPI、人民币兑美元即期汇率以及国债、国开债和信用债收益率等，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)