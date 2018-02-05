调查：春节后资金面料重回均衡 中国债市走强仍需契机

作者 边竞

路透上海2月5日 - 2018年第二期汤森路透中国固定收益市场展望调查结果显示，中国央行2月仍不会对基准利率和准备金率做出调整。中国经济运行依旧稳健，宏观调控仍更偏向于降杠杆防风险，货币政策放松无望，中性基调短期内不会改变。

进入2月份距春节长假越来越近，节日提现需求进一步升温，不过由于CRA（临时准备金动用安排）启用相当于大行最多降准两个百分点，其潜在释放的资金量颇为可观，央行再辅以一定规模的14-28天逆回购操作，平稳度过跨节考验应无太大压力。随着节后CRA到期，央行逐步收回流动性，资金面料将重回均衡局面。

展望2月债市，春节前流动性超预期宽松，年初配置盘入场也较为积极，短期仍能延续偏暖态势；不过强监管压力未消，广受关注的资管新规正式稿近期可能出炉，加之长假后资金面渐回平衡，债市进一步转强契机仍未现。

1月债市走势分化明显，突出表现为短债强而长债仍落后，此外国债坚挺金融债疲弱，10年国开债收益率升破5%整数关，临近月末因资金持续充裕，中长期金融债收益率才略有回稳。

展望结果显示，所有参与机构均预期，一年期存款基准利率在2月仍将保持在1.50%不变，不过86家机构中有四家认为未来三个月可能升息一次，上月仅有一家。此外仍有94%的参与机构认为2月大型存款类机构法定存款准备金率续持稳，比例与上月一致，预期未来三个月将降准的机构较上月增加一家，占比从上月的8%升至9%。

展望2月，受访机构对中国国债登记结算公司国债到期收益率估值预期仍较为平稳，2月末收益率预测均值较1月底实际值小幅上行2.2-3.5个bp（基点）；对金融债收益率估值的预期上涨幅度则在2.2-6.2个bp之间；信用债方面，一年品种收益率估值料涨幅稍大，对三年和五年品种的预期则相对稳定。

具体来说，参与机构对10年期国债收益率估值的预测均值，2月末为3.9485%，较1月末实际值高3.5个bp；对10年期国开债收益率在2月末的预测均值为5.0914%，较1月末实际值高2.2个bp。

另外，受访机构对中国1月居民消费价格指数(CPI)预期同比上涨1.8%；2月末人民币兑美元即期汇率16:30官方收盘价预期为6.3511元。

本次调查共有86家机构参与。其中，银行类参与机构31家、包括保险资产管理公司在内的资管类参与机构14家、证券类参与机构22家，以及包括私募债券基金在内的基金类参与机构19家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。本期调查共涉及八大系列25个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、公开市场操作利率、银行间回购利率、Shibor、CPI、人民币兑美元即期汇率以及国债、国开债和信用债收益率等，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)