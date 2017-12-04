调查：跨年在即资金面临考验 中国债市重伤后复苏路仍曲折

作者 边竞

资料图片：2014年4月，北京，一名女子骑车经过中国央行总部大楼。REUTERS/Petar Kujundzic

路透上海12月4日 - 2017年第12期汤森路透中国固定收益市场展望调查预期，中国央行12月仍将维持基准利率和准备金率不变。经济增长势头虽偏弱，但最新PMI数据显示韧性还在，资管新规揭开面纱，表明加强监管金融降杠杆方向未变，货币政策的稳定立场仍无调整必要性。

此外12月美联储再度升息可能性较大，也将对中国央行政策调控形成掣肘，由于经济基本面未破稳势，调整基准利率时机尚不成熟。

展望结果显示，所有参与机构均预期，一年期存款基准利率在12月仍将保持在1.50%不变；但85家机构中有两家认为未来三个月可能升息一次，上月为一家。

不过考虑到今年一季度两次上调公开市场逆回购以及MLF、SLF等货币政策工具利率后，货币市场整体利率水平又有所上行，近来对于央行再度随行就市调高上述利率的预期明显升温。

展望结果显示，认为七天和14天逆回购的操作利率12月将上调的机构各有八家，而上月则均仅有一家；在预期14天逆回购利率调高的机构中，还有两家认为将上调两次达20个bp（基点）。

12月跨年资金需求逐步进入高峰期，尽管央行此前已通过63天逆回购投放跨年资金近6,000亿元，但考虑到年末资金需求规模巨大，资金面有所波动难免。不过按央行的“削峰填谷”调控思路，到年底最后几日财政大规模投放前，当月扶助力度应会进一步加大，资金面出现异常波动的可能性亦较小。

展望结果显示，所有参与机构认为12月大型存款类机构法定存款准备金率会继续持稳；不过预期未来三个月将降准的机构占比从上月的7%升至9%，其中一家机构甚至预期将有三次降准出现。

12月为应对年末MPA（宏观审慎评估）考核，跨年资金需求压力料贯穿全月。展望结果还显示，12月全月银行间存款类机构隔夜质押式回购加权平均利率和七天期该利率，以及三月期Shibor的预测均值分别为2.8158%、2.9261%和4.6756%，分别较11月全月实际均值上涨9.4个基点(bp)、3.8个bp和11.3个bp。

中国债市11月进一步走弱，10年国债活跃券170018收益率一度击穿4%整数关，10年国开债活跃券170215亦曾逼近5%关口；此前在调整中走势一直相对独立的信用债也出现补跌。

展望12月，基本面和政策面依旧难寻利多，年末资金面又面临跨年考验，资管新规较为严厉的风向再度明确监管层对于金融降杠杆的决心，其后续影响仍有较大不确定性。尽管10月以来债市调整幅度已相当可观，当前收益率水平已具备不错的配置价值，但诸多制约因素仍在，市场距真正走出低谷仍需时日，短期料维持弱势震荡。

展望结果显示，参与机构对中央国债登记结算公司国债、国开债及AAA与AA评级中短期票据的到期收益率估值，12月末预测均值较11月底实际值变化幅度在-13.5到5.7bp之间，其中12月末10年期国债收益率估值料为3.9448%，较11月末实际值高5.5个BP。利率债方面，机构对金融债预期稍好于国债；对于12月信用债走势看法则更为乐观。

展望结果并显示，中国11月居民消费价格指数（CPI）预期同比上涨1.9%；12月末人民币兑美元即期汇率16:30官方收盘价预期为6.6306元。

本次展望调查共有85家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等31家。

证券类参与机构为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等22家；险资类参与机构有人寿资产等13家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构19家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。本期调查共涉及八大系列25个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、公开市场操作利率、银行间回购利率、Shibor、CPI、人民币兑美元即期汇率以及国债、国开债和信用债收益率等，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)