调查：中国债市重挫后暂难进一步走恶 11月政策预期稳固资金价格持坚

路透上海11月2日 - 2017年第11期汤森路透中国固定收益市场展望调查预期，在经历10月重挫后，中国债市11月进一步走恶的可能性不大，主要利率债和信用债收益率料均略有下行，但远未能收复10月涨幅。

资料图片：2013年11月，百元面值的人民币纸币。REUTERS/Jason Lee

货币政策方面，受调查机构维持着十分稳定的预期，基准利率和法定存准率预计将不变。在此情况下，作为短期流动性直接晴雨表的隔夜质押式回购利率，以及反映稍长期资金预期的三个月Shibor预测值几乎与10月实际值持平，仅上涨2个基点(bp)左右；七天期回购略降，幅度也在5个bp之内。

在经济基本面向好和强化金融监管步伐未止等多重压力下，10月下旬银行间债市现券出现无明显触发点式崩跌，恐慌踩踏致10年期国债活跃券收益率被推升至三年新高，同期限国债期货主力合约价格也创下上市以来新低。

二级市场利率债标志性活跃券中，10年期国债170018的中债估值在10月攀升了约27bp，同期限国开债170215估值当月上涨31bp；而在11月调查中，受访机构对上述两个期限债券未来一个月收益率预测值，跌幅仅约8个bp。

10月资金市场上，月末紧张效应再现。尽管中国央行在通过公开市场连续净投放、启动63天期逆回购，以及提前明确到期的中期借贷便利将续做的情况下，月末最后一天非银行类机构隔夜资金融入价格还是突破10%高位。

总的来说，11月债市应该还是处在一个恢复性疗伤的过程中。外部环境因素中，美联储11月维持利率不变，中国央行公开市场逆回购利率也将继续持稳。

参与机构对10年期国债收益率估值的预测均值，11月末为3.8086%，较10月末实际值下跌8.31个bp；预期10月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.7%；11月末人民币兑美元即期汇率16:30官方收盘价预期为6.6508元。

美联储11月按兵不动，中国央行公开市场逆回购利率延续持稳可能。受访机构对11月质押式回购等主要资金价格的定位与10月接近，隔夜、七天和三个月期Shibor预测均值为2.6815%、2.8357%和4.40%，较10月全月实际均值分别变动+2.08bp、-4.45bp和+2.69bp。

本次展望调查共有85家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等31家。

证券类参与机构为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等22家；险资类参与机构有人寿资产等13家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构19家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。本期调查共涉及八大系列25个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、公开市场操作利率、银行间回购利率、Shibor、CPI、人民币兑美元即期汇率以及国债、国开债和信用债收益率等，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)