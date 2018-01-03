调查：政策续稳资金预期转松 中国债市盘势难改短券表现料稍优

作者 李宏薇

路透上海1月3日 - 2018年第一期汤森路透中国固定收益市场展望调查结果显示，1月货币政策预期依旧稳固，中国央行将继续维持基准利率和法定存款准备金率不变。

机构对跨过年底大关后的银行间市场资金面预期全面转松，主要回购利率预测值均回落。另外，因政策和经济基本面变化不大，现券将延续震荡整理行情。从总预测均值来看，短券有望受益于流动性转宽表现略好，而10年国开债和国债等长债仍承压，收益率稳中小升。

回首2017年最后一个月，“结构性”紧张是银行间资金市场的关键词，非银机构跨年资金成本一度飙高至逾20%。不过因财政存款投放实际支持，央行并宣布将推出临时准备金动用安排的预期安抚双管齐下，最终平稳度过年末时点。

跨年与非跨年，银行类与非银类在流动性供求上的结构性矛盾，导致了在资金预期趋紧的12月，代表着短期资金的隔夜和七天期回购利率月度均值，甚至较11月末出现了不同程度的小幅下滑，三个月shibor利率月度均值则上涨近30个基点(bp)。

现券方面，12月利率债中的国债走势十分平稳，收益率曲线中三至10年品种变动幅度都在2个bp之内，国开债则受交投活跃这个“双刃剑”所累，波动明显领先。惟10年期品种受一级暂停发行支撑，收益率变动幅度有限。

2018年起央行将开始实施普惠金融定向降准，加之今年春节落在2月，因此展望1月，总体资金面压力不大。只是现券方面还缺少新的刺激因素，稳健政策基调下，金融强监管和持续去杠杆都令其难以抬头，短期内债券收益率难脱高位震荡。

展望1月，受访机构对中国国债登记结算公司国债到期收益率估值继续维持稳定，变化幅度仅在1个bp上下；三至七年国开债收益率估值预计跌幅在3-6个bp间，10年期品种因12月变化不大而继续持稳；一年期信用债收益率预测值也明显下行，近补回12月上升缺口。

具体来说，参与机构对10年期国债收益率估值的预测均值，1月末为3.8928%，较12月末实际值小涨1.21bp；对10年国开债的收益率估值预测均值，1月末为4.835%，较12月末实际值也涨1.36bp。

另外，受访机构对中国12月居民消费价格指数(CPI)预期同比上涨1.8%；1月末人民币兑美元即期汇率16:30官方收盘价预期为6.5664元。

本次调查共有86家机构参与，较上月增加1家机构。其中，银行类参与机构31家、包括保险资产管理公司在内的资管类参与机构14家、证券类参与机构22家，以及包括私募债券基金在内的基金类参与机构19家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。本期调查共涉及八大系列25个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、公开市场操作利率、银行间回购利率、Shibor、CPI、人民币兑美元即期汇率以及国债、国开债和信用债收益率等，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)