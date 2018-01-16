调查：中国2018年经济增长可能放缓至6.5% 政府应对债务风险

路透北京1月16日 - 周二公布的路透调查显示，今年中国经济预计有所降温，因政府引领的应对债务风险，以及治理工业污染措施给总体经济活动造成拖累。

中国政府推动经济脱离大规模举债投资模式的行动已进入第二年，重拳打击投机性房地产信贷、影子银行融资活动等，政策制定者希望经济能走上长期持续增长的道路。

这推高了借贷成本，削弱了中国经济的部分增长动能，尤其是2017年最后几个月。路透调查的70家机构分析师预计，2018年中国经济料增长6.5%。

这略高于10月份调查时预估的6.4%增幅，但低于该调查预计的2017年GDP的6.8%增幅。

招商证券宏观分析师张一平称，政府引领的基建投资热潮，部分促进了去年经济增长好于预期，但在财务审查收紧下，其表现有可能“低于预期”。

对工厂污染的打击行动预计也将冲击到整体经济。

“所有这些零碎的政策可能将对经济成长产生综合影响，”汇丰银行大中华区首席经济学家屈宏斌称。

他说，“这些政策分开来看都很好，但一旦同时推出，那么经济成长受到的下行压力或许最终会大于决策者愿意见到的程度”，他说。

此前，政策面消息人士对路透表示，2018年中国将保持“约6.5%”的经济增长目标，和去年持平。中国将于周四公布2017年第四季和全年国内生产总值(GDP)增长数据。

路透调查显示，分析师预计中国央行至少在2019年第二季末之前都将维持指标贷款利率在4.35%不变。

然而他们推迟了下调存款准备金率(RRR)的预期。

目前预期中国央行将在2018年第四季调降所有银行的存款准备金率25个基点至16.75%。10月时的调查预期为2018年第二季下调50基点。

调查并预测，2018年中国消费者物价指数(CPI)升幅预计为2.3%，略高于10月调查预计的升2.2%，主因服务业价格上升。调查显示，通胀率略高的情况可能一直维持到2019年。

**贸易助力及保护主义风险**

整体而论，这些预测支持了增长将缓步而非急剧放缓的普遍共识。中国当局正努力在不危及经济的前提下，致力改变社会上多年来严重依赖廉价资金的习惯。

分析师称，房地产市场已因中国遏制高风险信贷活动而有所放缓，可能将拖累整体经济增长。

在去年10月召开的十九大会议中，中国主席习近平表示，中国经济发展进入了新时代，已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

过去一年全球经济增长同步提速，已推动全球范围的贸易繁荣，使中国和其他依赖出口的国家受益。全球经济加速增长料将继续为亚洲大国提供支持。另外，分析师称，中国迈入中产阶层的人数越来越多，由此带来的消费提升或将弥补一些投资增长的疲弱。

贸易保护主义是未来一年经济可能面临的风险之一。

“我们对2018年中国出口前景仍持乐观看法，但在中美贸易关系方面仍有不确定性，这些不确定性可能会突然爆发，”澳新银行驻香港资深中国经济学家王蕊在研究报告中写道。(完)