调查：中国2月官方制造业PMI料微降至51.2 受春节淡季因素影响

路透北京2月26日 - 路透综合29家分析机构的预估中值显示，中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计略降至51.2，低于上月的51.3，主要由于2月正值中国传统春节，淡季因素致企业生产减少，扩张步伐有所放缓；但仍连续19个月处于扩张区间，显示工业生产基本持稳。

“高炉开工率最近基本是持平，加上春节因素和冬季因素开工减少，2月PMI环比小幅回落。”国开证券研究部副总经理杜征征称，一般将1-2月综合看可以消除大部分季节性因素，以此来看目前制造业扩张步伐相对平稳。

不过，他并指出，通常年初的情况都比较特殊，实际情况还有待观察，因为重型机械、汽车的销售增速大概率回落，房地产融资进一步受限、销售放缓会导致地产投资回落，从而会对中上游开工情况产生影响。

申万宏源宏观团队发布报告称，从主要的工业运行指标来看，1-2月数据应较2017年底稳中有升。截至2月23日，1-2月的六大电厂发电耗煤同比增长20%，远高于12月的9.4%。高炉开工率均值为63.8%，同环比均较12月小幅回升。汽车半钢胎开工率也较12月有所提升。而从1-2月30城的地产销售数据来看，同比跌幅也较11月和12月继续收窄。

中国工业和信息化部此前发布2017年钢铁行业运行情况及2018年工作考虑称，严防新增产能将成为今年中国钢铁行业供给侧结构性改革工作能否顺利推进的关键，要坚定不移去产能，力争今年提前完成“十三五”（2016-2020年）钢铁去产能1.5亿吨的上限目标。

下表为过去一年中国官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

2018/1月 2017/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

51.3 51.6 51.8 51.6 52.4 51.7 51.4 51.7 51.2 51.2 51.8 51.6 51.3

中国1月官方制造业PMI表现不及预期，降至八个月低点，扩张步伐放缓，这主要受部分行业进入生产淡季影响，非制造业则受益于服务业升温，升至四个月高位，整体看来，当前经济运行保持平稳。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）