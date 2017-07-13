调查：中国今年GDP预计增长6.6% 明年一季度或降准50基点

路透北京7月13日 - 路透调查65家机构预测中值显示，中国今年经济将呈现逐季放缓走势，全年国内生产总值（GDP）增速预计在6.6%，超出中央预定目标，明年料降至6.3%，两者均高于4月该项调查预估中值；通胀形势则比4月预估的更为温和，预计居民消费价格指数（CPI）今明两年同比涨幅分别为1.8%和2.2%。

受访机构并预计，中国央行或在明年一季度下调法定存款准备金率0.5个百分点，由目前的17%调降至16.5%，这比4月预估的今年四季度降准推后；而存贷款基准利率今明两年仍维持不变。

“监管收紧之下，信贷增速放缓、融资成本上升，预计会对下半年的固定资产投资和企业活动带来影响；而且，严调控后房地产销售下滑也可能在年末传导至新开工和开发投资。”瑞银经济学家汪涛等预计GDP增速四季度降至6.5%，全年则维持6.7%的预估不变。

路透调查预估中值显示，中国今年二、三、四季度的GDP增速分别为6.8%、6.6%和6.5%。中国去年GDP增速6.7%创26年新低，但今年一季度回升至6.9%。

国际货币基金组织(IMF)于6月将今年中国经济成长率预估上调至6.7%，指出是“受政策支持，尤其是扩张性信贷和公共投资”。

交通银行金融研究中心此前发布报告称，在投资及消费等经济增长动能减弱、PPI高位回落以及金融去杠杆等因素的影响下，年内经济增长难以持续回暖；预计中国一季度GDP增速可能是年内高点，此后会逐季温和回落，全年在6.7%左右。中国银行的预测更为乐观，全年GDP增长6.8%左右，并表示要特别关注各政策之间的协调与配合，避免政策过度“叠加”。

路透在今年4月的调查预估中值为，中国2017年GDP料增长6.5%，明年为6.2%；当时对今明年CPI涨幅的预估中值分别为2.1%和2.3%，并预计在今年四季度下调存款准备金率50基点。

7月调查中，机构对降准时点的预测比4月调查推后一个季度，这也与市场普遍预计年内不会调整存款准备金率相吻合。

从上周公布的货币政策委员会二季度例会、金融稳定报告等多份文件来看，中国央行对货币政策定调仍为“稳健中性”，并强调防范金融风险，均为此前立场的重申。

中国央行最近一次降息是在2015年10月24日，将一年期基准贷款利率下调至4.35%；最近一次降准是在2016年3月1日，当时将法定存款准备金率普降0.5个百分点至17%。之后央行一直按兵不动，以公开市场操作和中期借贷便利等创新工具平缓市场流动性。（完）